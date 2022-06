Bamberg: Neuer Wohnmobil-Stellplatz am Bambados

Neuer "Wollen Wildcampen verhindern" : Neuer Stellplatz soll Wohngebieten zugutekommen

: Neuer soll Neuer Standort nicht für alle Camper geeignet

Seit 2013 gibt es den Reisemobilstellplatz am Heinrichsdamm in Bamberg, an dem Camping-Freunde zusammenkommen und ihr Fahrzeug abstellen können. Nun bieten die Stadtwerke Bamberg einen neuen Stellplatz direkt am Bamberger Bad Bambados. Dieser soll mehrere wichtige Zwecke erfüllen.

Bambados in Bamberg: So viel kostet ein Wohnmobil-Stellplatz

"Der Stellplatz am Heinrichsdamm ist ganzjährig sehr gut ausgelastet", berichtet Jan Giersberg, Pressesprecher der Stadtwerke Bamberg, am Dienstagvormittag (28. Juni 2022) inFranken.de. "In den letzten Jahren ist der Trend ganz klar in Richtung mehr Campen gegangen. So fanden leider nicht alle Fahrzeuge Platz am Heinrichsdamm. Damit erweitern wir jetzt unser Angebot".

So können Camper mit Reisemobil für 15 Euro am Tag einen Parkplatz nehmen. "Es ist keine Reservierung möglich. Man fährt einfach hin, zieht ein Ticket und stellt sein Fahrzeug ab", erklärt Giersberg. "Für einen Aufpreis von zehn Cent gibt es zehn Liter Frischwasser. Die Kilowattstunde kostet 50 Cent". So gibt es auch eine Entsorgungsanlage für aufkommenden Müll.

Mit dem neuen Stellplatz soll vor allem die Bamberger Infrastruktur gefördert werden. "Nicht nur das Bambados als Schwimmbad können Anlieger benutzen, sondern auch die anderen super Wellness-Angebote vor Ort mit Sauna und Gastrobetrieb sollen Gäste einladen. Der ÖPNV-Verkehr in die Innenstadt ist gut zu erreichen. Mit dem Nachtbus kommt man bis Mitternacht wieder auf den Stellplatz zurück", so Giersberg.

"Immer mehr Wildcamper in Wohngebieten": Stellplatz soll Einwohnern zugutekommen

Die Stadtwerke Bamberg empfehlen Campern nicht mit Anhänger zum Stellplatz am Bambados zu reisen. "Durch die Schranke am Bambados kommt es deswegen zu technischen Problemen. Wer mit Anhänger reist, sollte den Stellplatz am Heinrichsdamm nehmen, da geht alles ohne Schranke".

Anwohner neben den Reisemobilstellen sollen durch eine zusätzliche Lärmschutzwand geschützt werden. "Auch wenn es deswegen eigentlich noch keine wirkliche Beschwerde gab", so der Pressesprecher.

Gegen eine andere Art von Belästigung kämpfen die Stadtwerke dennoch. "Leider gab es, wegen der hohen Nachfrage auf einen Stellplatz, nicht genügend Plätze. Dadurch kam es immer wieder zu Vorfällen von Wildcampern, die sich in die Wohngebiete gestellt haben", berichtet Giersberg. "Durch unsere Angebotserweiterung und weniger Campen in Wohngebieten schlagen wir zwei Fliegen mit einer Klappe".