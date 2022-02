Die Sandstraße in Bamberg wird schon bald eine neue Bar beheimaten. Dort, wo noch vor einiger Zeit die Soda-Bar ihre Getränke angeboten hat - die an anderer Stelle wieder aufmachen soll - wird bald das "Amore" seine Türen öffnen. "Eine italienische Aperitifbar", wie Betreiber*innen Simon Freund und Kassandra Link inFranken.de verraten. Beide haben einst neben dem Studium im Ahörnla und in der Fruchtbar als Minijobber*innen angefangen und eröffnen nun zusammen das "Amore" in der Bamberger Sandstraße.

"Das war so eine typische Brainstorming-Situation", erzählt Freund von dem Beginn der Idee. "Man überlegt: Was gibt es in der Sandstraße, worauf hat man selbst Lust?" Am meisten Spaß bereite den beiden das "Kommen und Gehen", was heißt: "Mal hier und mal dort vorbeischauen und überall kennt man jemanden." So sieht es auch das Konzept vor. Man bekommt im "Amore" sowohl Pizza und Kaffee als auch Drinks, auch To-go - "je später der Tag, desto spritziger dürfen auch die Getränke sein", meint Freund.

"Amore" in Bamberger Sandstraße: Pizza am Tag, Drinks in der Nacht

Das "Kommen und Gehen", auf das Freund und Link so viel setzen, ließ die beiden das italienische Flair ins Konzept mit aufnehmen: "Weil es da ja gefühlt genauso abläuft. Und mit Klein Venedig haben wir in Bamberg davon ja schon ein bisschen was." Zum italienischen Flair gehöre außerdem der gute Kaffee aus der originalen, italienischen Siebträgermaschine. "Und eine kleine Priese Amore, die die Pizza, den Kaffee und die Drinks besonders macht." Damit stünde auch der Name der neuen Aperitifbar schon fest.

"Ein Aperitif ist immer etwas, das man vor dem Essen zu sich nimmt, wie das gute Bier vor vier. Was man also in den frühen Abendstunden zu sich nimmt, um den Körper auf das Essen vorzubereiten." Deshalb werde das "Amore" auch jeweils schon um 12 Uhr aufmachen und bis 0 Uhr, am Wochenende sogar bis 2 Uhr geöffnet haben. "Man wird außerdem deutlich mehr Bewegungsfreiheit haben, da wir noch einen Speisesaal haben, einen Innenhof und sich auch auf der Straße viel abspielen soll."

Schon im April wollen die beiden die neue Bar eröffnen, "wenn wir nicht auf Erdöl stoßen", schmunzelt Freund. "Wir haben mächtig auf die Tube gedrückt, dass wir im Sommer 2022 schon gut dastehen." Anfang April sei gerade geplant, "und es sieht auch ganz gut aus", ergänzt Link. Dann soll die neue Bar "Amore" in der Oberen Sandstraße 9 in Bamberg auch schon ihre Eröffnung feiern.