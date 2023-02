Ob auf dem Pferd, mit dem Boot, in der Gondel, auf dem Karussell, im Ballon, mit dem Zug oder doch zu Fuß – beim diesjährigen Fachbereichskonzert der Klavierklassen unter dem Motto „Unterwegs – auf dem Klavier“ am Freitag, 3. März 2023, um 18.30 Uhr im Spiegelsaal der Harmonie dreht sich alles um das Thema „Fortbewegung“ in der Klaviermusik.

Wie die Stadt Bamberg berichtet, nehmen Schülerinnen und Schüler des Fachbereichs Tasteninstrumente die Zuhörer*innen auf eine klangmalerische Reise mit Stücken aus Klavierschulen wie „Auf dem Karussell“ oder „Ballonfahrt“ sowie anspruchsvollen Werken der romantischen Klavierliteratur für Klavier solo und zu vier Händen mit.

Natürlich darf da „Wilder Reiter“ von Schumann, „Einsamer Wanderer“ aus den lyrischen Stücken von Grieg oder das „Venetianische Gondellied“ von Mendelssohn nicht fehlen.

Weiter zu hören ist das impressionistische Werk „En bateau“ aus der Petite Suite von Debussy, der „Phantom Rider“ von Gillock oder der „Train to Great Junction“. Sogar „Die kleine Seiltänzerin“ von Marpurg zeigt ihre Kunststücke auf den schwarzen und weißen Tasten.

Der Eintritt ist frei. Weitere Informationen gibt es auch unter www.musikschule.bamberg.de.