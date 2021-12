2G in Drogerien - das gilt bei Müller, dm und Rossmann: In Bayern gilt seit Mittwoch (8. Dezember 2021) in vielen Bereichen des Einzelhandels die 2G-Regelung. Ins Ladeninnere darf nur, wer geimpft oder genesen ist. Geschäfte des täglichen Bedarfs sind von der neuen Corona-Vorgabe ausgenommen. Hier gibt es für Betriebe und Kunden keine weiteren Auflagen.

Zu den Einzelhandelsgeschäften des täglichen Bedarfs zählen laut dem bayerischen Gesundheitsministerium auch Drogerien und Parfümerien. Trotzdem führte der Drogeriemarkt Müller in Bamberg am Mittwoch in seinem Eingangsbereich 2G-Kontrollen durch. Dies sorgt in den sozialen Medien mitunter für Verwirrung.

Müller in Bamberg: Drogerie führt 2G-Kontrollen durch

"Dachte, gehört mit zur Drogerie", schreibt beispielsweise eine Frau in einer Bamberger Facebook-Gruppe. "Der Müller gehört zu 2G", entgegnet jemand Anderes. "Der Müller ist doch nur höchstens 10% Drogerie", gibt eine weitere Nutzerin zu bedenken. In anderen Drogeriemärkten verhält sich der Sachverhalt offenbar anders. "War heute im dm", berichtet eine andere Facebook-Userin. "Alles normal. Kein 2G." Ein anderer will hingegen wissen, was aktuell in den Rossmann-Geschäften gilt. Kurzum: Was die neue 2G-Regel anbelangt, herrscht stellenweise große Verunsicherung.

Selbst auf der bundesweiten Firmen-Webseite der Drogeriekette Müller fehlt ein entsprechender Hinweis. "Da unser Sortiment überwiegend aus systemrelevanten Artikeln besteht, gehen wir aktuell vom Verkauf aller Sortimente aus", heißt es dort lapidar. "Es kann regionale Unterschiede geben." Diese liegen in Bamberg indes offenkundig vor.

"Aufgrund der aktuellen Corona-Verordnung unterliegen wir der 2G-Regel", wird der Kundschaft auf einem Schild vor der Müller-Filiale am Maxplatz erklärt. Wie eine Leserin inFranken.de berichtet, die am Mittwochvormittag im Müller-Markt eingekauft hat, würden sämtliche Kundinnen und Kunden beim Betreten des Ladens überprüft. Um den Eingangsbereich besser kontrollieren zu können, seien nicht alle Türen geöffnet gewesen.

Kunden müssen Impf- oder Genesungsnachweis vorzeigen

Im Zuge der 2G-Kontrolle sei das Vorzeigen eines entsprechenden Impf- oder Genesungsnachweis erforderlich. Zusätzlich sei der Personalausweis verlangt worden, schildert die Leserin, die anonym bleiben will, den Ablauf vor Ort.

Ob auch in anderen Müller-Filialen Überprüfungen zur 2G-Regel stattfinden, ist aktuell unbekannt. Eine entsprechende Anfrage von inFranken.de, blieb vonseiten des Unternehmens bislang unbeantwortet.

Wahrscheinlich ist im vorliegenden Fall gleichwohl, dass in der Müller-Filiale in der Bamberger Innenstadt 2G gilt, da der Markt neben Produkten des täglichen Bedarfs auch eine Vielzahl von anderen Waren führt, die dieses Kriterium nicht erfüllen - etwa Spielwaren und Unterhaltungselektronik wie CDs und DVDs.

dm und Rossmann sind offenbar nicht von 2G betroffen

In den Drogeriemärkten von dm gelten dagegen augenscheinlich andere Vorzeichen in Hinblick auf die neue Corona-Vorgabe vonseiten der Politik. "Es werden auch weiterhin alle Kundinnen und Kunden - unter Einhaltung der gesetzlich vorgegebenen Abstands- und Hygieneregeln - in unseren dm-Märkten in Deutschland einkaufen können", erklärt Christoph Werner, Vorsitzender der dm-Geschäftsführung, inFranken.de auf Anfrage.

"Wir bei dm bieten Produkte des täglichen Bedarfs aus dem drogistischen Sortiment an, die jedem zugänglich sein sollten und sind daher nicht von der behördlich angeordneten 2G-Regelung betroffen, die in anderen Bereichen gilt."

Ähnlich wird die Corona-Maßnahme von der Drogeriemarktkette Rossmann ausgelegt. "Als Versorger zur Deckung des täglichen Bedarfs richten wir uns nach den aktuellen Vorschriften", heißt es diesbezüglich vonseiten des Unternehmens.

