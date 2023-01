Bamberg: "Pimkie"-Filiale hat zugemacht

Die "Pimkie"-Filiale am Grünen Markt in Bamberg ist Geschichte. Bei der bekannten Modekette kriselt es schon seit geraumer Zeit.

Update vom 27.12.2022: "Pimkie" mit Laden-Schließung in Bamberg - Filiale hat zugemacht

In der Bamberger Fußgängerzone gibt es ein Geschäft weniger. Der Grund: Die "Pimkie"-Filiale am Grünen Markt hat geschlossen. Seit Ende Januar ist die Ladenzeile des französischen Textilunternehmens in der Innenstadt dicht.

Der Firmensitz der vor allem bei jungen Frauen beliebten Kette befindet sich in Villeneuve-d’Ascq bei Lille. Im Jahr 2020 meldete die Firma der Familie Mulliez Insolvenz an. Mehr als die Hälfte der 75 deutschen Filialen mussten dem Fachmagazin "Textilwirtschaft" zufolge noch im selben Jahr schließen.

Nun gehört auch der Bamberger "Pimkie"-Standort der Vergangenheit an. Im Ladeninnern sind bereits Umbauarbeiten im Gange. Wer Nachfolger der angeschlagenen Modemarke wird, ist gegenwärtig noch nicht bekannt.

Für das Bamberger Atrium gibt es indes wieder Hoffnung. Die ersten Entwürfe für das geplante Mega-Projekt sorgen für viel Zustimmung. Wird so das neue Atrium aussehen?

Erstmeldung vom 09.12.2022: "Wir schließen": Modekette "Pimkie" macht Filiale in Bamberg zu - Ausverkauf läuft

Die "Pimkie"-Filiale am Grünen Markt in Bamberg wird in Kürze schließen. Wie eine Bamberger "Pimkie"-Mitarbeiterin am Freitagnachmittag (9. Dezember 2022) einer Kundin gegenüber erklärte, sei die Schließung der Filiale für Ende Januar 2023 vorgesehen.

Laut einem "Textilwirtschaft"-Bericht von Ende Oktober 2022 soll der Moderiese nach monatelanger Investorensuche an ein Konsortium gehen: die Jeans-Marke Lee Cooper, den Modeunternehmer Salih Halassi (Kindy und Mariner) und den Lieferanten Ibisler Tekstil.

Eine Anfrage von inFranken.de an die "Pimkie"-Zentrale, warum die Filiale in Bamberg geschlossen wird, blieb bislang unbeantwortet.

