Modekette Pimkie insolvent - 150 Angestellte werden entlassen: Bereits im September 2020 musste der Moderiese Pimkie beim Amtsgericht Offenburg Insolvenz anmelden. Nun soll knapp die Hälfte der 75 Filialen in Deutschland schließen. Von der Maßnahme werden rund 150 der 350 Mitarbeiter betroffen sein, berichtet das Fachmagazin "Textilwirtschaft".

Bei der Gläubigerversammlung der deutschen Betreibergesellschaft Framode wurden die Insolvenz-Maßnahmen demnach einstimmig durchgewunken, heißt es. Durch die Schließung von fast der Hälfte aller Stores will das Unternehmen den größeren Teil der 75 Filialen in Deutschland retten.

Pimkie in der Insolvenz: Corona-Krise belastet Modekette stark

Ein Entgegenkommen gab es offenbar vonseiten mancher Vermieter. "Ohne die teilweise sicher schmerzhaften Anpassungen der Standortmieten hätte die weitere Existenz von Pimkie in Deutschland zweifellos infrage gestanden", zitiert die "Frankfurter Neue Presse" Pimkie-Geschäftsführer Patrick van der Linden auf Grundlage des "Textilwirtschaft"-Berichts. Man wolle das Schutzschirmverfahren nun nutzen, um seine digitale Präsenz weiter auszubauen.

"Wie bei vielen Unternehmen in unserer Branche hat die Corona-Pandemie Pimkie in ganz Europa stark belastet. Die Restrukturierung ermöglicht uns nun, in Deutschland mit über vierzig Stores präsent zu bleiben", ergänzt Prokurist und Country Sales Manager Patrik Mesa Raya.

Seit 1988 ist die Framode GmbH aus dem baden-württembergischen Willstätt für die Pimkie-Filialen in Deutschland verantwortlich. Aktuell gibt es hierzulande 75 Läden. Der Jahresumsatz belief sich laut einem Bericht des "Handeljournals" im Geschäftsjahr 2019 auf knapp 50 Millionen Euro. Im Herbst 2020 hatte Framode beim zuständigen Amtsgericht in Offenburg ein sogenanntes Schutzschirmverfahren beantragt. Für die gut 350 Angestellten in Deutschland hatte damit das große Zittern begonnen.

Pimkie meldet Insolvenz an - Läden in Franken vor dem Aus?

Pimkie hat sich vor allem als Marke für jugendliche Damenoberbekleidung einen Namen gemacht. Neben Deutschland ist der Moderiese in den meisten Ländern Europas vertreten. Der Firmensitz des Familienunternehmens liegt im nordfranzösischen Villeneuve-d’Ascq nahe Lille.

Pimkie ist auch innerhalb Frankens an mehreren Standorten vertreten - so unter anderem in Nürnberg, Erlangen, Bamberg, Coburg, Bayreuth, Schweinfurt und Würzburg. Allein in Nürnberg gibt es drei Geschäfte.

Diese Pimkie-Filialen gibt es in Franken

Reger Wettbewerb: C&A, Zara und H&M als schärfste Konkurrenten

Pimkies Zentrallager befindet sich in Willstätt bei Offenburg in Baden-Württemberg. Das Modeunternehmen beschäftigt insgesamt etwa 6300 Mitarbeiter. Zu Pimkies stärksten Konkurrenten zählen Filialisten wie C&A, Zara und insbesondere H&M. Auch die Modekette H&M hat indes bekannt gegeben, in Deutschland 800 Stellen zu streichen. Laut Medienberichten sollen dabei vor allem Mütter und Väter im Fokus stehen.

"Die Kundin in den Mittelpunkt jeder unserer Handlungen und Berufe stellen, ihr Kollektionen und einen Stil anbieten, die zu ihr passen, mit Spaß und Entschlossenheit arbeiten, bis volle Zufriedenheit erreicht ist“, heißt es in einer Stellenausschreibung auf der deutschen Webseite von Pimkie, "genau das ist das Pimkie-Abenteuer.“ Für welche der insgesamt 75 Filialen in Deutschland dieses Abenteuer nun weitergeht und für welche nicht, ist indes noch ungewiss.

Die fränkische Modekette Adler hat unlängst ebenfalls einen Insolvenzantrag gestellt. Auch hier wird als Grund der Corona-Lockdown genannt. Das Unternehmen betreibt 170 Filialen.