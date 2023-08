Bamberg vor 6 Minuten

Plötzlich kein Zutritt

"Aus technischen Gründen leider geschlossen": Mobilfunkanbieter erklärt Zettel an Bamberger Vodafone-Filiale

Am Samstag (12. August 2023) hing ein Zettel an der Tür der Vodafone-Filiale am Grünen Markt in Bamberg. "Aus technischen Gründen geschlossen", war dort zu lesen. Der Mobilfunkanbieter erklärt den Hintergrund.