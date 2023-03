In Bamberg ist zwischen Freitag (17. März 2023) und Samstag (18. März 2023) allerhand geklaut worden. Dies berichtete die Polizei Bamberg Stadt.

Am frühen Samstagmorgen kam es am Bahnhof Bamberg zu einem versuchten Fahrraddiebstahl. Ein Zeuge konnte Mann dabei beobachten, wie dieser mit einem Dietrich an einem älteren Fahrradschloss zu Gange war. Der Täter flüchtete dann.

Versuchter Fahrraddiebstahl: Täter konnte fliehen

Gesucht wird nun der Geschädigte des versuchten Fahrraddiebstahls. Bei dem Fahrrad, abgestellt Nähe des Bahnsteiges, handelt es sich um ein älteres Modell der Marke Bulls in der Farbe Schwarz. Der Besitzer wird gebeten, sich bei der PI Bamberg-Stadt zu melden.

Freitagnacht kam es zwischen 23.30 Uhr und 1 Uhr zu mehreren Jackendiebstählen. Einem Securitymitarbeiter fielen hier drei Personen auf, welche die Lokalität Plattenladen mehrfach ohne Jacke betraten, diesen aber gegen 1 Uhr mit Jacken verließen. Die Diebe konnten festgenommen werden, die Jacken wurden beschlagnahmt.

Gegen die drei Tatverdächtigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Diebstahles eingeleitet. Beschlagnahmt wurde eine creme/beigefarbene Jacke der Marke Zavetti Canada. Außerdem eine schwarze Steppweste der Marke Pyrenex und eine rote Steppjacke der Marke Guy Hamptons. Die Polizei sucht nun nach den Geschädigten und nach eventuellen Zeugen.

Gewiefte Diebe: Parfum durch Teamwork und Gewaltbereitschaft geklaut

Freitagnachmittag wurde in einem Geschäft in der Bamberger Innenstadt Parfum gestohlen. Die zwei Tatverdächtigen versuchten durch gewieftes Teamwork eine größere Menge Parfum zu stehlen. Während einer der beiden eine Angestellte in ein Gespräch verwickelte, klaute der andere die Ware. Beide versuchen dann das Geschäft zu verlassen, wobei einer der beiden sich gewaltbereit zeigte, um zu fliehen. Das gelang ihnen zunächst.

Einer der beiden konnte im Rahmen einer Fahndung mit mehreren Streifen der PI Bamberg-Stadt und PI Bamberg-Land kurz darauf festgenommen werden. Bei dem 19-Jährigen wurde die Beute gefunden und von den Beamten abgenommen. Nach ersten Erkenntnissen liegt der Schaden des Geschäfts bei rund 1200 Euro.

Da der Tatverdächtige über keinen festen Wohnsitz in Deutschland verfügt, erfolgte auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bamberg die Vorführung vor einen Haftrichter. Gegen den noch bislang unbekannten zweiten Tatverdächtigen wurden durch die PI Bamberg-Stadt umfangreiche Ermittlungen angestoßen. Gegen beide wird wegen gemeinschaftlichen Diebstahls im besonders schweren Fall und räuberischen Diebstahls ermittelt.

