Radfahrer entdeckt verlassenen Mercedes: Luxuriöses Auto mit Backsteinen aufgebockt. Als Hayo Hein mit seinem Fahrrad an einem Gelände im Bamberger Norden vorbeikommt, staunt er nicht schlecht: Nahe an einem Eisenzaun steht ein dunkles, luxuriös aussehendes Auto. Die Räder samt Felgen fehlen. Die Karosserie thront stattdessen auf rötlichen Backsteinen. "Ich fand das seltsam", berichtet Hein inFranken.de. "Ich habe mich gewundert, weil der Wagen ansonsten in einem guten Zustand war." Ihm zufolge handelt es sich bei dem verlassenen Modell vermutlich um einen Mercedes - Modell S-Klasse.

Da ihm die Angelegenheit verdächtig vorkommt, fotografiert der Bamberger das abgestellte Fahrzeug und verständigt die Polizei. Für die Polizei Bamberg-Land ist die Meldung nicht die erste dieser Art. "Es kommt hin und wieder vor, dass uns verlassene Fahrzeuge gemeldet werden", hält Polizeisprecher Alexander Krapp fest. "Meistens fällt das der Automeisterei auf. Wir überprüfen dann, wer der Halter ist und ob das Auto gestohlen wurde."

Polizei Bamberg-Land erklärt, wann sie ermittelt

Laut dem Sprecher der Polizei Bamberg-Land werden die Fahrzeuge meist auf öffentlichen Flächen abgestellt. "Supermarkt-Parkplätze hatten wir auch schon." Vor wenigen Wochen sorgte auch im Landkreis Haßberge ein Schrottauto für Aufsehen.

Die Polizei kommt in erster Linie dann zum Einsatz, wenn davon auszugehen ist, dass das verlassene Auto in Verbindung mit einer Straftat steht. Etwa als Fluchtfahrzeug bei einem Bankraub oder als "Werkzeug" bei einem Einbruch in ein Juweliergeschäft - wie vor Kurzem in der Bamberger Innenstadt. "Dann wird die Spurensicherung tätig und wir würden Ermittlungen durchführen", erklärt Krapp. Konfisziert werde der Wagen nur, wenn eine mutmaßliche Straftat vorliegt.

"Gemeldet werden uns Fahrzeuge schon recht viel", sagt der Polizeisprecher. Zu Ermittlungen komme es jedoch nur etwa einmal pro Quartal. "Meist ist es berechtigt, dass das Auto da steht." Ist dies nicht der Fall, kommt es darauf an, wem der Grund gehört, auf dem sich das Fahrzeug befindet.

Verlassene Autos: Grundstückbesitzer müssen Kosten übernehmen

"Wurde das Fahrzeug auf gemeindlichem Verkehrsgrund abgestellt, kümmert sich das Ordnungsamt beziehungsweise die Gemeinde darum." Lässt sich der Halter nicht ermitteln, weil etwa Kfz-Kennzeichen und Fahrzeugnummer fehlen, muss im Normalfall die Gemeinde für die Beseitigung des Autos sorgen und die anfallenden Kosten übernehmen.

Dasselbe gilt im Übrigen auch für Privatpersonen. Findet ein Anwohner auf seinem Grundstück ein abgestelltes Fahrzeug vor, muss er für Abtransport und Entsorgung finanziell selbst aufkommen. "Das kann passieren", konstatiert Krapp. "Das ist dann ärgerlich."

Auch der mithilfe von Backsteinen aufgebockte Mercedes im Bamberger Norden wurde laut dem Polizeisprecher auf Privatgrund abgestellt. "Der Besitzer des Grundstücks weiß Bescheid." Für die Öffentlichkeit bleibt der Fall indes weiter rätselhaft. Denn: Weitere Auskünfte zum vorliegenden Fall könne die Polizei nicht geben, da die Untersuchungen noch nicht abgeschlossen seien. "Wir gehen aber nach derzeitigen Erkenntnissen nicht von einer Straftat aus", hält Krapp aber fest.

Verwahrloste Autos, die monatelang unberührt am Straßenrand stehen - in den meisten Städten sind solche Schrottautos keine Einzelfälle mehr. Viele Anwohner ärgern sich über die Autowracks. Doch was droht mir eigentlich, wenn ich mein Auto am Straßenrand entsorge?