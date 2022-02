Die Leiterin des Gesundheitsamtes Bamberg, Dr. Susanne Paulmann, wurde jetzt zum stellvertretenden Mitglied für den Bayerischen Landesgesundheitsrat ernannt. Wie das Landratsamt Bamberg berichtet, ist der Bayerische Landtag damit dem Vorschlag des Ärzteverbandes ÖGD Bayern e. V. nachgekommen.

Der Landesgesundheitsrat berät den Bayerischen Landtag und die Bayerische Staatsregierung in allen Fragen des Gesundheits- und Pflegewesens und trägt so zur Entscheidungsfindung über gesundheitliche Themen in Bayern bei.

Landrat Johann Kalb: „Ich gratuliere Frau Dr. Paulmann recht herzlich zur Berufung in dieses hochkarätige gesundheits- und pflegepolitische Beratungsgremium und freue mich, dass sie künftig mit ihrem fundierten Fachwissen das Gesundheitswesen auch über die Landkreisgrenzen hinaus bereichern wird.“

Gegründet 1953 hat der Landesgesundheitsrat das Ziel, bei der Verbesserung der gesundheitspolitische Situation in Bayern zu helfen. Seitdem hat er wertvolle Arbeit im Gesundheits- und Pflegebereich geleistet und sich zu vielen Themen deutlich positioniert.