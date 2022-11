Aufregung in Bamberg: Ein lauter Knall hat am Dienstagabend (15. November 2022) die Polizei zum Freibad in Gaustadt ausrücken lassen. Die Bamberger Kriminalpolizei hat nun die Ermittlungen gegen den Verursacher aufgenommen. Dieser soll eine Explosion ausgelöst haben.

Gegen 18 Uhr hörten Bewohner in Gaustadt einen "explosionsartigen Knall" und wählten daraufhin den Notruf. Als die Beamten eintrafen, stellten sie fest, dass eine Verglasung am Freibad größtenteils geborsten war. Durch eine Explosion seien mehrere Fensterscheiben zu Bruch gegangen, teilt das Polizeipräsidium Oberfranken am Mittwoch mit. In einer Bamberger Facebook-Gruppe hatten sich Nutzer bereits über den lauten Knall und den Feuerwehreinsatz gewundert.

Feuerwehr in Gaustadt im Einsatz: 18-Jähriger zündelte

Die Polizei konnte bereits einen Verursacher ermitteln: Dabei handle es sich um einen 18-jährigen Tatverdächtigen aus Bamberg. Dieser habe einen verbotenen Böller gezündet und so einen Sachschaden von rund 1500 Euro hinterlassen. Der Jugendliche muss sich nun unter anderem wegen des Verdachts des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion verantworten.

