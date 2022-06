Bamberg: KoKi Café öffnet wieder - Netzwerken mit anderen jungen Familien

Bamberg vor 49 Minuten

Treffpunkt für junge Familien

KoKi Café öffnet wieder - Netzwerken mit anderen jungen Familien

Am Mittwoch, 22. Juni, öffnet wieder das KoKi Café in der BasKIDhall in Bamberg. Das Café dient als Treffpunkt für Familien mit Kindern von 0 bis 3 Jahren und auch für Schwangere. Hier tauschen sie sich bei einem kostenlosen Frühstück über Familienthemen aus.