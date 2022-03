Bamberg vor 39 Minuten

Coronavirus

Kliniken in Stadt und Kreis Bamberg an Belastungsgrenze: Zahl der Infizierten steigt

Die Kliniken in Stadt und Kreis Bamberg sind erneut an der Belastungsgrenze. Dies liegt zum einen an einer steigenden Zahl an infizierten Patienten, aber auch daran, dass viele Mitarbeitende in Quarantäne sind.