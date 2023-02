Hund vor Supermarkt entführt: In Bamberg ist es am Freitagabend (17. Februar 2023) zu einem tierischen Diebstahl gekommen. Nach dem Einkaufen musste eine Hundehalterin die Polizei alarmieren.

Gegen 18.15 Uhr leinte die Frau ihren Hund vor einem Supermarkt in der Nürnberger Straße an und ging anschließend in das Geschäft. Nach dem Einkauf stellte die 29-Jährige allerdings fest, "dass ihr Hund samt Leine nicht mehr vor Ort war", berichtet die Polizeiinspektion Bamberg-Stadt.

Vor Bamberger Supermarkt geklaut: Diebin bringt Hund zurück

Die Frau alarmierte daraufhin umgehend die Polizei. Ersten Ermittlungen zufolge hatte eine Unbekannte den Hund einfach abgeleint und mitgenommen. Gegen 22 Uhr desselben Abends ging die Hundediebin zur Polizeiinspektion Bamberg-Stadt und brachte den Hund zurück. Die Frau erwartet nun ein Strafverfahren wegen Diebstahls.

Vorschaubild: © MabelAmber / pixabay.com