Hubschrauber: Nächtlicher Sucheinsatz im Bamberger Osten. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (01.07.2021) hatten einige Bewohnende der Bamberger Gartenstadt vermutlich Probleme, zu geruhsamem Schlaf zu finden. Der Grund: Ein Polizeihubschrauber kreiste für längere Zeit über dem Viertel. Ein Facebook-Nutzer berichtet von großem Lärm.

"Du meine Güte, hört ihr den Hubschrauber in der Gartenstadt?", fragt der Nutzer gegen 01.30 Uhr in einer Gruppe in dem sozialen Netzwerk. "Der kreist in einer Tour, da denkt man, das Hausdach fliegt weg." Ein weiterer Nutzer berichtet, dass die Polizei bereits kurz vor Mitternacht die Bamberger Zollnerstraße mit Scheinwerfern auf und abgefahren sei.

Sucheinsatz in Bamberg: Vermisster an unerwartetem Ort gefunden

Es habe sich um einen Sucheinsatz nach einem älteren Mann "mit Rollator" gehandelt. "Hubschrauber stand mindestens 20 Minuten über dem Troppauplatz", schreibt eine Nutzerin. "Ja wirklich laut. Meine Kinder sind auch wach und hatten Angst", so eine Bamberger Mutter in der Kommentarspalte.

Die Bamberger Polizei hat eine Erklärung für den Einsatz: "Grund war die Suche nach einem als vermisst gemeldeten Mann aus einem Pflegeheim in der Hauptsmoorstraße", so ein Sprecher gegenüber inFranken.de. Der Mann sei plötzlich "nicht mehr auffindbar" gewesen.

Deshalb habe man das Gebiet mit dem Hubschrauber abgesucht, allerdings ohne Erfolg. Denn der vermeintlich Vermisste wurde, so der Sprecher, gegen 6 Uhr an einem unerwarteten Ort wiedergefunden: seinem Pflegeheim. So nahm der große Sucheinsatz in Bamberg, der bereits am Mittwochabend gegen 18 Uhr begonnen hatte, doch ein beruhigendes Ende.

