Bamberg : Hotel-Betreiberin erlebt Sandkerwa-Horror

: " Vier Stockwerke unter Wasser": Schaden auf mindestens 130.000 Euro geschätzt

unter Wasser": auf mindestens geschätzt Hotel in Altstadt wurde erst vor einem Monat neu eröffnet

"Anwalt eingeschaltet": Betreiberin widerspricht Polizeimeldung

Als die Inhaberin des "Boutique Hotel Little Venezia" in der Herrenstraße 2 in Bamberg am Montagmorgen (29. August 2022) der Sandkerwa 2022 ihr Hotel betrat, erwartete sie ein Horrorszenario. Alle vier Stockwerke ihres erst kürzlich eröffneten Hotels standen unter Wasser, wie sie gegenüber inFranken.de erzählt.

Bamberger Hotel-Betreiberin nach Sandkerwa fassungslos: Wasserschaden von mindestens 130.000 Euro

"Die ganze Nacht ist das Wasser über alle vier Stockwerke geflossen", erzählt die Betreiberin des Hotels, die ihren Namen in diesem Zusammenhang nicht nennen möchte, im Gespräch mit inFranken.de. "Erst vor einem Monat habe ich das Hotel übernommen und jetzt ist alles ruiniert", berichtet sie.

Bei ihrer Ankunft im Hotel sei in einem der Zimmer, in dem zwei Männer einquartiert gewesen seien, "komplett das Wasser gestanden". Die Polizei hatte in einem anschließenden Bericht von einem alkoholisierten Gast geschrieben, der die Toilette verstopft habe. "Wir vermuten allerdings stark, dass der Wasserschaden mit der Dusche zusammenhing", so die Betreiberin. Zu näheren Details wolle sie sich aber aus rechtlichen Gründen derzeit nicht öffentlich äußern.

"Ich habe einen Rechtsanwalt eingeschaltet", sagt sie. Klar ist aber: Der Sachschaden belaufe sich schätzungsweise auf 130.000 - 150.000 Euro. Außerdem werde es "mindestens sechs bis acht Wochen" dauern, bis sie ihr Hotel in der Bamberger Altstadt wieder für Gäste öffnen kann.

Auch interessant: Taschendieb, Randalierer und Grabscher unterwegs - so verlief der letzte Abend der 72. Bamberger Sandkerwa