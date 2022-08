Der letzte Tag der 72. Bamberger Sandkerwa verlief aus Sicht der Bamberger Polizei sehr ruhig. "Die Mehrheit der Besucher feierte ausgelassen und friedlich", heißt es am Dienstag (30. August 2022) in einer entsprechenden Mitteilung der Polizeiinspektion Bamberg-Stadt. Nur vereinzelt mussten die Beamten einschreiten.

Gegen 21.50 Uhr wurden die Polizisten über einen stark alkoholisierten Jugendlichen im Bereich des Autoscooter informiert. Der 16-Jährige war so stark betrunken, dass er ins Klinikum Bamberg gebracht werden musste.

Taschendieb und Randalierer in der Sandstraße unterwegs: Polizei bittet um Zeugenhinweise

Um 22.45 Uhr wurden die Beamten über einen verhaltensauffälligen Mann im Bereich des Bierzeltes bei der Schranne informiert. Vor Ort gaben Zeugen an, dass dieser unter anderem versucht haben soll, einem Passanten einen Geldbeutel aus dessen Gesäßtasche zu stehlen und verschiedene Leute vor der Bühne angetanzt habe. Kurze Zeit später habe er dann einer anderen Festbesucherin deren Handy gestohlen, was diese dem Dieb allerdings wieder entreißen konnte. Der Täter konnte schließlich festgenommen werden, die weiteren Ermittlungen zu den Taschendiebstählen werden durch die Kriminalpolizei Bamberg geführt. Die jeweiligen Geschädigten und Festbesucher, welche Beobachtungen hinsichtlich der Diebstähle gemacht haben, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizeiinspektion Bamberg, unter der Telefonnummer 0951/9129-491 zu melden.

Gegen 00:45 Uhr wurden die Polizisten bei einer Unterstützung der Wasserwacht hinzugezogen. Diese hatten einen jungen Mann aus dem Wasser gezogen, in welches er freiwillig hineingesprungen war. Da sich der junge Mann uneinsichtig zeigte, musste er in Gewahrsam genommen werden.

In der Nacht gegen 3:50 Uhr wollte dann ein 33-Jähriger eine Bar in der Oberen Sandstraße nicht verlassen. Nachdem er von einer 23-Jährigen nochmals aufgefordert wurde, das Lokal zu verlassen, weil sie schließen wollten, würgte er die junge Frau am Hals. Außerdem beleidigte er weitere Anwesende und den Sicherheitsdienst. Nach den eintreffenden Polizeistreifen warf er eine Plastiktüte mit Essen und beleidigte auch die Beamten. Gefesselt wurde er in eine Haftzelle verbracht. Ein Alkoholtest wurde durchgeführt.

33-Jähriger würgt junge Frau: Wer kann Angaben zu dem Mann machen?

Die Polizei Bamberg-Stadt sucht nun nach Zeugen. Der 33-Jährige ist bereits vorher aufgefallen, als er einer Unbekannten an die Hüften fasste. Diese wird gebeten, sich mit der Polizei Bamberg-Stadt unter der Telelefonnummer 0951/9129-210 in Verbindung zu setzen. Auch hat der 33-Jährige nach Zeugenaussagen bereits den ganzen Tag über am Landwinkelsteg Leute angepöbelt und bespuckt. Ebenfalls bittet die Polizei hier um weitere Zeugen oder Geschädigte, die sich ebenfalls unter der angegebenen Telefonnummer melden möchten.

Sandkerwa-Bilanz: Das Fazit der Veranstalter zum Sandkerwa-Ausklang - Was gut funktionierte und warum "nicht alle ganz zufrieden waren"