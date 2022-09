Bamberg vor 38 Minuten

Müllentsorgung

Herbstliche Gartenabfälle werden in Bamberg kostenlos abgeholt - die Termine im Überblick

Auch in diesem Jahr bieten die Bamberger Service Betriebe eine kostenlose Abholung der herbstlichen Gartenabfälle und Grüngut an. Zwischen Montag, 24. Oktober, und Mittwoch, 16. November 2022, fahren sie die verschiedenen Abfuhrbezirke an.