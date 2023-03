Am Freitag (3. März 2023) fand ein globaler Klimastreik in Bamberg statt. Einen Tag zuvor haben erst Vertreter der "Letzten Generation" eine Protest-Aktion im Bamberger Dom veranstaltet. Die Klimaaktivisten haben dabei den Bamberger Reiter "symbolisch angeschoben".

Die "Fridays for Future"-Demo startete am Freitag um 13 Uhr am Bahnhof. Unter dem Motto "Tomorrow is too late" liefen zahlreiche Menschen mit Plakaten und Bannern durch die Stadt. Ihre Forderung: Mehr Klimaschutz.

"Es gibt heute eine breite gesellschaftliche Mehrheit für mehr Klimaschutz – doch auf den großen Durchbruch warten wir bis heute", heißt es vonseiten "Fridays for Future". Mehr als 250 Demos seien in ganz Deutschland für den Freitag (3. März 2023) angemeldet worden. In Bamberg sei der Klimastreik "absolut problemlos" verlaufen, teilt ein Sprecher der Polizei gegenüber inFranken.de mit. Es habe keine besonderen Vorkommnisse gegeben.

Auch interessant: Zapfendorf nach Tumulten in Sendung "quer": "Der III. Weg" vor allem in Oberfranken aktiv