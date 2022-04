Als ein junger Mann am Osterwochenende in der Bamberger Altstadt unterwegs war, wurde er plötzlich von zwei Unbekannten angegriffen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen der Attacke.

Der Vorfall ereignete sich bereits am Sonntag (17. April 2022): Der 25-Jährige war zwischen 3.50 und 4 Uhr in der Dominikanerstraße unterwegs, als ihm zwei Unbekannte einen Schlag in den Nacken versetzten, woraufhin der Mann zu Boden stürzte.

Fußgänger in Bamberger Altstadt attackiert und getreten

Anschließend traten ihn die Täter etwa zehnmal gegen die Oberschenkel und Füße. Als ihm die Angreifer auch ins Gesicht treten wollten, konnte der 25-Jährige gerade noch ausweichen, wie die Polizeiinspektion Bamberg-Stadt am Mittwoch (20. April 2022) mitteilte.

Anschließend flüchteten die beiden Täter in Richtung Schranne. Der 25-Jährige erlitt bei dem Angriff Prellungen.

Die Polizei beschreibt die flüchtigen Täter folgendermaßen:

Sie sollen zwischen 18 und 20 Jahre alt sein;

sie haben laut Polizei ein südländisches Aussehen;

einer der Männer hat lange, dunkle Locken.

Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall haben, sollen sich bei der Bamberger Polizei unter der Telefonnummer 0951/9129-210 melden.

