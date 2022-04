Ein Ehestreit im Landkreis Bamberg endete mit schweren Verletzungen: Eine 55-jährige Frau soll ihren Ehemann am frühen Mittwochmorgen (20. April 2022) mit einem Messer attackiert haben, wie die Polizei berichtet. Aufnahmen vom Tatort zeigen mehrere Polizeiautos sowie den alarmierten Rettungsdienst. Die Kriminalpolizei Bamberg und die Staatsanwaltschaft Bamberg haben nun die Ermittlungen dazu aufgenommen.

Gegen 3 Uhr kam es zwischen dem Ehepaar im Memmelsdorfer Gemeindeteil Lichteneiche zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Dabei erlitt der 56-Jährige eine Stichverletzung sowie weitere Verletzungen, die ihm seine Frau durch Schläge mit verschiedenen Gegenständen zugefügt haben soll.

Frau greift Ehemann mit Messer an - Festnahme in Lichteneiche

Nachdem der Mann selbst den Notruf abgesetzt hatte, nahmen Polizeistreifen aus Bamberg die Frau in der Wohnung vorläufig fest. Der durch den Angriff schwerstverletzte Mann wird seitdem in einem Krankenhaus medizinisch behandelt, teilen das Polizeipräsidium Oberfranken und die Staatsanwaltschaft Bamberg in einem gemeinsamen Schreiben mit.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Bamberg wegen eines versuchten Tötungsdelikts dauern an. Die Frau wird am Donnerstag, 21. April 2022, dem Haftrichter vorgeführt.

