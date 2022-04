Frau stirbt nach Wohnungsbrand in Bamberg: Ihren Verletzungen erlag in der Nacht zum Dienstag eine 68-jährige Frau im Krankenhaus, nachdem in ihrer Wohnung ein Feuer ausgebrochen war. Das teilt die Polizei Oberfranken mit.

Zwei Polizeibeamte wurden bei dem Brand leicht verletzt. Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen zur derzeit noch unklaren Brandursache aufgenommen.

Nach Küchenbrand: Bambergerin (70) verstirbt in Klinik

Am Abend des Ostermontags (18. April 2022) sind Einsatzkräfte der Polizei und Feuerwehr zu einem Küchenbrand nach Bamberg gerufen worden. Gegen 22.30 Uhr hörten Bewohner des Mehrfamilienhauses in der Weißenburgstraße den Rauchwarnmelder in einer Wohnung und da die Mieterin nicht reagierte, wählten sie den Notruf.

Kurz darauf traf bereits eine Streifenbesatzung am Brandort ein und bemerkte Rauch, der aus dem Fenster der betroffenen Wohnung quoll. Während die Polizeibeamten die weiteren Bewohner informierten und ins Freie brachten, verschafften sich die Feuerwehreinsatzkräfte Zutritt zur Wohnung.

Aufgrund der starken Rauchentwicklung konnten sie die Wohnräume nur mit Atemschutz betreten. Darin fanden sie die 68-jährige Frau, die Notarzt und Rettungsdienst sofort behandelten und unter Reanimationsmaßnahmen in ein Krankenhaus brachten. Trotz aller ärztlicher Bemühungen erlag sie dort wenig später ihren Verletzungen. Zwei Polizeibeamte mussten wegen des Verdachts auf Rauchgasintoxikation ambulant in der Klinik behandelt werden.

Kripo ermittelt, Schaden wird auf 40.000 Euro geschätzt

Der Kriminaldauerdienst nahm noch in der Nacht die Ermittlungen vor Ort auf. Am Dienstagmorgen übernahmen Kriminalbeamte des Fachkommissariats.

Nach ersten Erkenntnissen dürfte das Feuer im Bereich der Küche ausgebrochen sein. An der Wohnung entstand ein Sachschaden von geschätzten 40.000 Euro.