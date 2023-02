Bis zum 15. März 2023 haben interessierte junge Menschen zwischen 15 und 26 Jahren Zeit, sich für ein FSJ Kultur beim Zentrum Welterbe Bamberg zu bewerben. Bewerbungen werden über das bundesweite Portal www.freiwilligendienste-kultur-bildung-bayern.de angenommen.



Nach der Schule wollen sich viele Jugendliche und junge Erwachsene erst einmal orientieren, bevor sie sich für einen Berufsweg entscheiden. Ein Freiwilligen-dienst bietet die perfekte Möglichkeit, neue Aufgaben und Tätigkeiten auszuprobieren. Ein Jahr lang haben die Freiwilligen während des FSJ Kultur die Möglichkeit, alle Bereiche einer kulturellen Einrichtung kennenzulernen. Dabei lernen sie nicht nur viel über die verschiedenen Berufsprofile an ihrer Einsatzstelle, sondern sammeln auch wertvolle Erfahrungen, von denen berufliche und persönliche Entwicklungen profitieren. Spaß und Austausch mit anderen Freiwilligen kommt dabei auf keinen Fall zu kurz: Mehrmals im Jahr treffen sich alle bayerischen Freiwilligen zu vier einwöchigen Seminaren in ganz Bayern.



Neben der Musikschule, dem E.T.A.-Hoffmann-Theater und der Stadtbücherei bietet auch das Zentrum Welterbe Bamberg ab dem 1. September 2023 ein FSJ Kultur an. Interessierte erwartet ein abwechslungsreicher Arbeitsplatz mit vielseitigen Aufgabenfeldern – von der Vorbereitung und medialen Begleitung von Veranstaltungen über die Mitwirkung an Formaten zur Vermittlung des Welterbes über Mithilfe bei der Organisation und administrativen Unterstützung des Teams. Freiwillige, die besonderes Interesse oder Fähigkeiten wie schriftliche Ausdrucksfähigkeit, Geschick mit Foto- oder Videokamera, Freude am Organisieren, etc. mitbringen, können sich in dem entsprechenden Bereich verstärkt einbringen.



Interessierte können sich auf www.freiwilligendienste-kultur-bildung-bayern.de bewerben. Dort finden sich auch weitere Details zu den Rahmenbedingungen des freiwilligen sozialen Jahrs in der Kultur. Bewerbungsschluss ist der 15. März 2023.



Die Freiwilligendienste Kultur und Bildung sind ein Programm von Spielmobile e.V. – Bundesarbeitsgemeinschaft in Kooperation mit der Bundesvereinigung Kulturelle Kinder- und Jugendbildung e. V. (BKJ). Spielmobile e.V. führt die Freiwilligendienste Kultur und Bildung in Bayern durch.



Die Freiwilligendienste Kultur und Bildung werden vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend und vom Bayerischen Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales unterstützt und gefördert.

