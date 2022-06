Lunz stammt aus Eggolsheim und war in der Pfarrgemeinde St. Franziskus in Neuses an der Regnitz Ministrant und später 14 Jahre lang Pfarrgemeinderat. Er arbeitete nach seiner Ausbildung zum Bankkaufmann bei der Sparkasse Forchheim 25 Jahre lang in diesem Beruf. Wie das Erzbischöfliche Ordinariat Bamberg berichtet, trat er 2014 ins Bamberger Priesterseminar ein und studierte Theologie im überdiözesanen Priesterseminar Lantershofen. Im September 2020 wurde er zum Diakon geweiht. Während seines Pastoralkurses war er im Seelsorgebereich Erlangen Nord-West mit Dienstsitz in St. Xystus in Erlangen Büchenbach eingesetzt. Zum 1. September wird er seine erste Stelle als Kaplan antreten.

Am Freitag, 24. Juni, findet um 19.30 Uhr eine Vesper mit Predigt und Eucharistischer Anbetung in der Seminarkapelle des Priesterseminars statt. Am Samstag nach der Weihe spendet der Neupriester um 14 Uhr in der Seminarkapelle einen öffentlichen Einzelprimizsegen. Um 16 Uhr findet eine Vesper am gleichen Ort statt. Als Primizspruch wählte er das Jesus-Wort „Ich bin nicht gekommen, mich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen“.

Seine Primiz feiert Lunz am Sonntag, 26. Juni, um 9.30 Uhr in Eggolsheim und am Sonntag, 3. Juli, um 10.30 Uhr in St. Xystus Erlangen-Büchenbach.

Der Livestream der Priesterweihe ist am Samstag ab 9 Uhr zu sehen auf www.facebook.com/bambergerdom und www.youtube.com/erzbistumbamberg