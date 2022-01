Bamberg vor 36 Minuten

Wasserschutzpolizei ermittelt

Feuerwehreinsatz im Bamberger Hafen - Mitarbeiter entdeckt größere Verschmutzung

Am Mittwoch (12. Januar 2022) entdeckte ein Mitarbeiter am Bamberger Hafenbecken Verschmutzungen auf dem Wasser. Die Feuerwehr Bamberg rückte an und wusste, was zu tun war.