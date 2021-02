Wegen Corona: Fahrradbranche von Lieferschwierigkeiten und Preiserhöhungen betroffen. Die Fahrradbranche zählte lange zu den Nutznießern der Corona-Pandemie. In einer Zeit, in der etliche Freizeitaktivitäten wegfallen, haben viele Menschen das Fahrrad für sich wiederentdeckt. "Wir hatten 2020 gut 20 Prozent mehr Umsatz", berichtet Siegfried Bürger, Inhaber des Fahrradhauses Griesmann am Bamberger Gangolfsplatz, inFranken.de.

Inzwischen herrscht bei vielen Akteuren der Branche allerdings Krisenstimmung. Die Zulieferer in Asien kommen mit der Produktion nicht hinterher. Aufgrund von Lieferengpässen werden Fahrräder und Ersatzteile daher vielerorts knapp. Die Folge sind oft lange Wartezeiten und höhere Preise. "Das Thema wird uns noch einiges an Kopfzerbrechen bereiten", vermutet der Bamberger Fahrradhändler. "Ich kann im Laden nur das verkaufen, was da ist. Und meine Hersteller sind für heuer ziemlich ausverkauft."

Engpass bei Fahrrädern: "Die ganze Lieferkette wurde komplett angehalten"

Die Nachfrage nach Fahrrädern hat seit Frühjahr 2020 enorm zugenommen. Der derzeitige Lieferengpass bringt die Bike-Industrie nun jedoch an den Rand einer Krise. Das Problem ist dabei globaler Natur.

"Das Ganze wurde von der Corona-Pandemie beflügelt. China und Taiwan sind im Prinzip die zwei Hauptländer, die Räder und Fahrradteile produzieren", erklärt Daniel Gareus vom Marken-Importeur Cosmic Sports aus Fürth. Weil die Produktionsstätten in Asien coronabedingt geschlossen gewesen seien, seien Bestellungen erst einmal storniert oder geschoben worden. "Die ganze Lieferkette wurde komplett angehalten", sagt Gareus.

Zugleich habe das Fahrrad aber einen enormen Boom erlebt. "Die Händler haben mehr bestellt." Die Verzögerung in der Produktion bei gleichzeitig höherer Nachfrage habe letztlich zum aktuellen Lieferengpass geführt. "Davon sind sowohl ganze Fahrräder als auch einzelne Teile betroffen", erläutert der Branchenexperte. Die Krise in der Logistikbranche sowie Rohstoffknappheit hätten die Lage zusätzlich verschärft. "In der Summe führt das natürlich dazu, dass sich für Endkunden die Preise erhöhen."

Fahrräder und E-Bikes teilweise 50 bis 100 Euro teurer

Der Inhaber des Fahrradhauses Griesmann bestätigt das. Demnach gibt es insbesondere Probleme beim Frachtverkehr. "Die Preise für einen Container haben sich versechsfacht", sagt Siegfried Bürger. Dies wiederum hat auch für den Endverbraucher Folgen. "Die meisten Hersteller deklarieren, dass ihre Fahrräder und E-Bikes 50 oder 100 Euro teurer geworden sind." Bei Rädern mit unverbindlicher Preisempfehlung müsse Bürger die Preiserhöhung generell auch an seine Kunden weitergeben. "Bei den anderen Preisen muss ich erst mal sehen, wie wir damit umgehen."