Nürnberg wird fahrradfreundlicher: Stadt läutet "Mobilitätswende" ein

"Jetzt müssen den Worten auch Taten folgen“, erklärt mit Markus Stipp auch der Sprecher des „Radentscheids“ und verweist auf Hauptziele wie die Schaffung eines „durchgängigen und komfortablen Radwegenetzes“ oder die Einrichtung eines "Altstadtring für Radler“ bis zum Jahr 2026. Bis 2030 soll mit einem Maßnahmen-Paket der Autoverkehr von aktuell 39 auf 32 Prozent gegenüber Nahverkehr, Fußgänger und Rad deutlich gesenkt werden. Neben dem Umweltschutz soll die Verkehrssicherheit an oberster Stelle stehen.

Zahl der Toten und Schwerverletzten soll auf null sinken

Alle Maßnahmen sollen sich laut Masterplan daran orientieren, die Zahl der Toten und Schwerverletzten im Straßenverkehr auf null zu reduzieren. Für mehr Verkehrssicherheit sollen nicht nur die Kreuzungen verändert werden sondern beispielsweise auch Stolperfallen wie alte Straßenbahngleise verfüllt werden, um die Sturzgefahr für Radfahrer zu verringern.

Fazit: Im Dezember 2020 haben die Initiatoren des "Radentscheid Nürnberg 2020“ rund 26.000 Unterschriften für ein Bürgerbegehren eingereicht. Dadurch habe sich laut Stadt "eine neue Dynamik in einem bereits angestoßenen Prozess“ entwickelt. Nun gibt es einen Kompromiss: In einem "Masterplan für nachhaltige Mobilität“ greift die Stadt die Forderungen des Entscheids jetzt auf und bettet diese in den Gesamtzusammenhang eines nachhaltigen Mobilitätskonzepts ein. Damit werde eine "Mobilitätswende zugunsten des Umweltverbundes“ eingeläutet, die zugleich emissionsfreie Kfz-Verkehre in der Stadt der Zukunft sichere.