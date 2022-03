Bamberg vor 52 Minuten

Heilige Kunigunde als Vorbild

Predigt zum Kunigundentag: "Von Kunigunde zum Frieden inspirieren lassen"

In Bamberg fand am Samstag (5. März) eine Predigt anlässlich des Kunigundentags statt. Die Veranstaltung sei eine Möglichkeit, sich "von Kundigunde zum Frieden inspirieren zu lassen", so Erzbischof Schick.