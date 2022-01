Am Dreikönigstag (6. Januar 2022) fanden in Bamberg drei angemeldete Versammlungen statt, wie die Polizei Bamberg-Stadt mitteilt.

Die Versammlungen verliefen laut Polizei weitgehend friedlich ab.

Bamberg: 2700 Personen "spazieren" - 15 Neonazis dabei

Die Corona-Maßnahmenkritiker führten erneut einen "Spaziergang“ durch, an dem etwa 2700 Teilnehmer jeglicher Altersklasse teilgenommen haben.

Die Versammlung begann kurz vor 14.00 Uhr in der Feldkirchenstraße und endete dort wieder gegen 16.30 Uhr. Die Route führte dieses Mal durch die Gartenstadt. Unter die Versammlungsteilnehmer hatten sich erneut mindestens 15 amtsbekannte Neonazis gemischt.

Die Versammlung verlief friedlich ab. Jedoch verzögerte sich der Abmarsch des Aufzuges, da zunächst die für diese Versammlung von der Stadt Bamberg erlassene Maskenpflicht bekannt gemacht und eingefordert werden musste.

Ein Teilnehmer weigert sich Maske zu tragen

Eine Person musste nach beharrlicher Maskenverweigerung aus der Versammlung ausgeschlossen und angezeigt werden. Weitere Maskenverstöße wurden festgestellt, die Ermittlungen hierzu dauern an.

Zeitgleich fanden eine stationäre Kundgebung am Maximiliansplatz zum Thema "Gemeinsam gegen Verschwörungsmythen und Geschichtsleugner“ mit 160 Teilnehmern sowie eine sich fortbewegende Versammlung vom Bahnhof zum Maximiliansplatz statt. An dieser Versammlung zum Thema "Keine Verschwörungsmythen und Neonazis in Bamberg“ nahmen etwa 430 Personen teil. Beide Versammlungen verliefen störungsfrei.

