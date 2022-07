Geschäftsaufgabe in Bamberg: Eisengießerei Müller muss nach 167 Jahren schließen

In Bamberg gehen in diesen Tagen 167 Jahre lokale Unternehmensgeschichte zu Ende. Weil es keinen Nachfolger gibt, muss die 1855 gegründete Eisengießerei Müller in der Hallstadter Straße für immer schließen. Das restliche Inventar soll am kommenden Samstag (16. Juli 2022) im Zuge eines Ausverkaufs möglichst neue Besitzer finden.

Bamberg: Eisengießerei Müller hat Betrieb eingestellt - Familienunternehmen nach fünf Generationen aufgelöst

Stefan Müller hatte die traditionsreiche Eisengießerei im Jahr 1982 übernommen und in fünfter Generation weitergeführt - bis zum vergangenen Jahr. "Er war schwer krank", erklärt Peter Koch im Gespräch mit inFranken.de. Als Liquidator ist er mit der Auflösung des Unternehmens befasst. Weil sich weder intern noch extern ein Nachfolger für das Werk gefunden habe, habe sich Stefan Müller kurz vor seinem Tod "schweren Herzens" dazu entschlossen, die Familienunternehmen aufzugeben.

"Mitte 2021 ist der Betrieb offiziell eingestellt worden", sagt Liquidator Koch. Bis zu diesem Zeitpunkt waren in der Gießerei noch verschiedene Präzisionsteile gegossen worden - etwa kleine Zahnräder, Eisenzäune, Gusspfannen, aber auch meterhohe Elemente für Turbinen oder Industriemaschinen.

Bis Ende dieses Jahres soll der Standort gänzlich aufgelöst sein. Gussmodelle wie Gartenbänke, Zäune oder Metallspitzen seien bereits an deren Eigentümer zurückgeführt worden. "Die letzten Teile, die zu schade für den Schrottplatz sind, gehen nun auch in neue Hände."

Firmenauflösung: Restliches Inventar wird am Samstag auf Flohmarkt verkauft

Der Ausverkauf des verbliebenen Inventars erfolgt am kommenden Samstag. In der Zeit zwischen 10 und 14 Uhr findet auf dem Betriebsgelände in der Hallstadter Straße 44 ein Flohmarkt statt.

Die restlichen Werkzeuge und Maschinen sollen so nach Möglichkeit noch einmal den Besitzer wechseln. "Zu erstehen gibt es beispielsweise Werkzeughammer, Bohrer, Schraubstöcke oder Gitterpaletten", erläutert Koch. "Eben die typischen Dinge aus einem Industriebetrieb." In einer Annonce bei Stadt & Land Bamberg ist zudem von Gussstellen und sogar von Gabelstaplern "zu kleinen Preisen" die Rede.

Mit der Firmenauflösung geht indes ein weiteres Kapitel Bamberger Wirtschaftsgeschichte zu Ende. "Wir haben hier zuletzt noch sechs Angestellte gehabt", konstatiert Koch. "In guten Zeiten waren es über 40 Mitarbeiter."

