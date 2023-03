Bamberg: "Denns BioMarkt"-Filiale in Pödeldorfer Straße geschlossen

"Angebot angenommen": Das geschah mit den Mitarbeitern

"Keine weiteren Schließungen": Supermarktkette äußert sich

Die Supermarktkette "Denns BioMarkt" hat ihre Filiale in der Pödeldorfer Straße in Bamberg geschlossen. Auf Anfrage von inFranken.de erklärt das Unternehmen das Aus des Marktes und berichtet, was mit den Angestellten geschehen ist.

"Denns BioMarkt": Nach Aus für Bamberger Filiale - keine weiteren Schließungen in Planung

"Wir bei 'Denns BioMarkt' sind immer darum bemüht, als Fachmarkt vor Ort mit Bio-Produkten für den täglichen Bedarf nah bei unseren Kunden zu sein. Bedauerlicherweise haben wir uns aus wirtschaftlichen Gründen dazu entschieden, den Markt Ende 2022 zu schließen", heißt es in einem Statement von Marcel Bork, Leitung für die Zentralregion Töpen.

Die rund zehn Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen hätten das "Angebot angenommen", ihre Beschäftigung in den umliegenden "Denns"-Filialen in der Bamberger Obere Königstraße sowie in Hallstadt weiterzuführen.

"Unseren Kunden möchten wir auch in Zukunft als verlässlicher Bio-Fachmarkt vor Ort zur Verfügung stehen", heißt es vonseiten Borks. Neben der Filiale in Bamberg seien deshalb aktuell "keine weiteren Schließungen" fränkischer "Denns"- Märkte geplant.

