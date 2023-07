Bamberg: Busse nehmen wegen Kirchweih Umleitung - welche Haltestellen betroffen sind

Wie die Stadtwerke Bamberg berichten, müssen aufgrund der Gartenstadter Kirchweih die Linien 901, 915 und 935 ab Dienstag, 1. August, bis Dienstag, 8. August, 16:00 Uhr, eine Umleitung nehmen. Einige Haltestellen können deswegen nicht bedient werden.

Die Linie 901 kann stadteinwärts die Haltestellen „Gartenstadt Schule“, „Stauffenbergstraße“ und „Ferdinand-Tietz-Straße“ nicht bedienen. Der Zustieg ist an den Haltestellen „Spinnseyer“ und „Lagarde Kaserne“ sowie an der Ersatzhaltestelle, die sich an der Ecke Am Spinnseyer/Einmündung Mittelbachstraße befindet, möglich. Während des Radrennens am Samstag, 5. August, entfallen zwischen 13:00 Uhr und 19:00 Uhr zusätzlich die Haltestellen „Ferdinand-Tietz-Straße“ (stadtauswärts), „Hauptsmoorstraße (Bundespolizei)“, „Seinsheimstraße“ und „Kunigundenkirche“.

Die Linie 915 kann die Haltestellen „Seehofstraße“ und „Gartenstadt Schule“ in beide Richtungen nicht bedienen. Der Zustieg ist an der Ersatzhaltestelle an der Ecke Am Spinnseyer/Einmündung Mittelbachstraße, an den Haltestellen „Spinnseyer“, „Hans-Morper-Straße“ und „Kunigundenkirche“ möglich.

Während des Radrennens am Samstag, 5. August, entfallen zwischen 13:00 Uhr und 19:00 Uhr zusätzlich die Haltestellen „Kunigundenkirche“, „Greiffenbergstraße“ und „Adolf-Wächter-Straße“.

Die Nachtlinie 935 kann die Haltestellen „Seehofstraße“ und „Gartenstadt Schule“ nicht bedienen. Der Zustieg erfolgt an den Ersatzhaltestellen Am Spinnseyer/Einmündung Mittelbachstraße, „Spinnseyer“ und „Hans-Morper-Straße“.