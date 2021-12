An den Weihnachtsfeiertagen, an Silvester und an Neujahr gelten besondere Fahrzeiten der Bamberger Stadtbusse, wie die Stadtwerke Bamberg mitteilen.

Heiligabend:

Am 24.12.2021 gilt der Samstagsfahrplan. Betriebsende ist um 18 Uhr. Die Fahrten der Linie 901, die um 17:40 Uhr und 17:55 Uhr am Klinikum starten, enden am ZOB. Alle anderen Fahrten, die vor 18 Uhr beginnen, werden zu Ende gefahren.

Erster Weihnachtsfeiertag und Neujahr:

Die Busse fahren nach dem Sonntagsfahrplan. Der Betrieb beginnt um 10 Uhr. Alle Fahrten, die regulär vor 10 Uhr beginnen, entfallen.

Zweiter Weihnachtsfeiertag:

Die Haltestellen werden nach dem Sonn- und Feiertagsfahrplan bedient.

Silvester:

Derzeit ist das nächtliche Busangebot aufgrund der Sperrstunde eingeschränkt. Die letzten Fahrten der Nachtlinien ab ZOB finden um 22:40 Uhr statt; auf allen anderen Linien ist um 23:20 Uhr Betriebsschluss. Die gilt auch für die Anruf Linien-Taxis (ALT). In der Silvesternacht weiten die Stadtwerke das Angebot jedoch aus: Bis 24 Uhr fahren die Busse nach dem Samstagsfahrplan. Die Nachtlinien 935 bis 938 pausieren von 0 bis 0:50 Uhr und fahren anschließend um 0:50 Uhr, 1:30 Uhr und 2:10 Uhr am ZOB los. Betriebsende ist ca. um 2:45 Uhr. Ab Mitternacht entfallen alle Fahrten der Anruf-Linien-Taxis (ALT).

Einen Überblick über die Änderungen schaffen die Stadtwerke Bamberg auch auf ihrer Internetseite unter stw-b.de/bus.