Seit 2. März hat die Stadt Bamberg eine Bürgerhotline zu Fragen rund um Hilfsmöglichkeiten für geflüchtete Ukrainer*innen unter der Nummer 0951/87-2626 freigeschaltet. Wie die Stadt Bamberg berichtet, wird dieser Service sehr gut angenommen. Daher wird das Bürgertelefon auch am Wochenende besetzt sein und zwar am Samstag und am Sonntag jeweils von 10-12 Uhr.

Unter der Woche ist die Hotline montags bis donnerstags von 10 bis 12 Uhr und von 13 bis 15 Uhr sowie freitags von 10 bis 12 Uhr erreichbar.