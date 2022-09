Zum internationalen Tag der Ersten Hilfe (10. September) hat Bürgermeister Jonas Glüsenkamp (Grüne) gemeinsam mit dem Vorsitzenden des BRK-Kreisverbandes Bamberg, MdL Holger Dremel, zur Auffrischung von Ersten Hilfe Kursen aufgerufen. Wie die Stadt Bamberg erklärt, habe die internationale Rotkreuz- und Halbmondgesellschafft den Aktionstag im Jahr 2000 etabliert. Ziel sei die Sensibilisierung der Gesellschaft für die Erste Hilfe bei Notfällen.

Jedes Jahr erleiden demnach in Deutschland circa 60.000 Menschen einen Herz-Kreislauf-Stillstand, aber nur bei rund 40 Prozent werde eine sogenannte Laienreanimation durchgeführt. Länder wie Schweden oder die Niederlande seien hier schon weiter: Sie erreichten rund 80 Prozent.

„Jeder und jede von uns kann im Alltag in eine Situation kommen, in der er gefordert ist, Erste Hilfe zu leisten. Es kommt auf jede*n Einzelne*n an, zu helfen“, wird Glüsenkamp zitiert.

Gemeinsam mit dem Vorsitzenden des BRK Kreisverbandes Bamberg, dem Landtagsabgeordneten Holger Dremel, trainierte er die lebensrettenden Sofortmaßnahmen an einer Puppe. Holger Dremel macht deutlich, dass es Mut erfordert, anderen in Notsituationen zu helfen, aber „wenn Sie mich fragen, was man falsch machen kann, so ist das einzig Falsche, nichts zu tun!“