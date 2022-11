Bamberg: Brand in Hochhaus stellt Feuerwehr vor große Herausforderungen

stellt vor Starke Rauchentwicklung schon von außen erkennbar - "Löscharbeiten äußerst schwierig"

schon von außen erkennbar - 20 Menschen ins Freie gebracht - ein Mensch kommt verletzt ins Krankenhaus

- ein Mensch kommt Wohnung "komplett vermüllt und zugestellt": Einsatzkräfte kommen kaum nach innen

In Bamberg hat es am Samstagmittag (19. November 2022) einen größeren Feuerwehreinsatz gegeben. Ein Brand in einem Hochhaus im Stadtosten hielt die Einsatzkräfte gehörig auf Trab. "Die Löscharbeiten gestalteten sich äußerst schwierig, weil die Wohnung komplett vermüllt und zugestellt war", erklärte Oliver Eßel, Pressesprecher der Feuerwehr Bamberg, gegenüber der Agentur News5.

Schwieriger Feuerwehreinsatz in Bamberger Hochhaus - vermüllte Wohnung erschwert Löscharbeiten immens

Das Feuer war am Samstag in einem Wohnhaus in der Eichendorffstraße ausgebrochen. Die Bamberger Feuerwehr traf laut eigenen Angaben mit zwei Löschzügen am Brandort ein. In der Anfangsphase waren demnach rund 40 Einsatzkräfte vor Ort. "Es gab eine Rauchentwicklung im Gebäude und eine Person wurde noch vermisst“, sagte Feuerwehrsprecher Eßel im Gespräch mit News5. Nach bisherigen Informationen war das Feuer in der ersten Etage des achtstöckigen Gebäudes ausgebrochen.

"Der Feuerwehr wurde von der Polizei eine Person entgegengebracht, die die Polizei unter Zwangsanwendung aus der Wohnung befreit hatte", berichtete Eßel. Dem Pressesprecher zufolge war beim Eintreffen der Einsatzkräfte eine "sehr starke Rauchentwicklung" durch mehrere geöffnete und gekippte Fenster erkennbar. Die Feuerwehr drang daraufhin mit mehreren Atemschutztrupps ins Gebäudeinnere ein und versuchte, den Brandort zu lokalisieren und zu löschen.

"Die Löscharbeiten gestalteten sich äußerst schwierig, weil die Wohnung komplett vermüllt und zugestellt war“, hielt der Sprecher mit Blick auf die prekäre Lage am Einsatzort fest. Ein Durchkommen mit den Atemschutzgeräten war demnach kaum möglich. Durch die starke Verrauchung sei zudem der genaue Brandherd nur schwer auszumachen gewesen.

20 Menschen ins Freie gebracht - ein Mensch kommt verletzt ins Krankenhaus

Etwa 20 im Hochhaus anwesende Menschen seien von den Feuerwehrkräften ins Freie gebracht worden. Sie wurden nach Angaben des Sprechers vorübergehend in einem Stadtbus untergebracht. Durch den Brand sei lediglich eine Person verletzt worden. Sie wurde demnach mit einer Rauchvergiftung ins Krankenhaus gebracht.

In Hinblick auf die Brandursache laufen gegenwärtig noch die Ermittlungen. "Das ist äußerst schwer auszumachen“, betonte der Pressesprecher der Bamberger Feuerwehr. Laut bisherigen Erkenntnissen war das Feuer vermutlich im Wohnzimmer der Wohnung ausgebrochen. Um keine Glutnester im Inneren zu hinterlassen, werde die vermüllte Wohnung nun entrümpelt. "Erst danach wird der Gutachter die Schadenshöhe feststellen können", sagte Oliver Eßel, der Pressesprecher der Feuerwehr Bamberg.