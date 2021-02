Im Folgenden finden Sie alle Polizeimeldungen der Polizeiinspektionen Bamberg-Stadt und Bamberg-Land vom Samstag, 06.02.2021.

Bamberg-Stadt

Ladendiebstähle

Am Freitagvormittag wurde ein 21jähriger Mann in einer Drogerie beim Diebstahl zweier hochwertiger Parfums im Wert von rund 180 Euro beobachtet. Der Detektiv wollte den Dieb an die Polizei übergeben. Dieser flüchtete jedoch. Aufgrund seiner Unkenntnis verlief sich der Dieb jedoch bei seiner Flucht in der Drogerie und wurde letztendlich vom Ladendetektiv wieder festgehalten. So konnte der Dieb an die Polizei übergeben werden.

Um 17.15 Uhr meldete dieser Ladendetektiv einen weiteren Diebstahl. Ein 21jähriger Mann hatte ein Parfum im Wert von rund 80 Euro in seine Hose gesteckt und wollte damit das Geschäft verlassen. Auch dieser Mann wurde an die Polizei übergeben.

Gegen 17.30 Uhr wurde der Polizei Bamberg ein weiterer Diebstahl in einem Verbrauchermarkt in der Pödeldorfer Straße mitgeteilt. Hier hatte ein 30jähriger Mann zwar 20 Flaschen Bier bezahlt, jedoch einen weiteren Sixpack in seinem Rucksack verstaut und an der Kasse nicht bezahlt. Auch diesen Mann erwartet eine Anzeige wegen Ladendiebstahl.

Bamberg-Land

Betrug: Bagger nicht geliefert

Wattendorf: Um 6300 Euro wurde ein gutgläubiger Mann bei einem Internetkauf eines Volvo Baggers geprellt. Bei dem über die Facebook-Plattform abgewickelten Kaufgeschäft überwies er in voraus den Kaufbetrag auf ein spanisches Konto. Der Bagger wurde allerdings nie geliefert.

Verkehrsunfallflucht: Nach Anstoß geflüchtet

Sassanfahrt: Am Freitagabend, gegen 18.00 Uhr, musste ein 18-jähriger Pkw-Fahrer an einer Baustellenampel auf der Staatsstraße bei Sassanfahrt bei Rotlicht anhalten. Ein dahinter fahrender Pkw-Führer, vermutlich eines dunkelfarbenen Mercedes-Benz, erkannte dies zu spät und fuhr auf des Heck des Anhaltenden auf. Nach Durchfahrt der Baustelle wollte sich der Geschädigte mit dem Verursacher austauschen. Dieser suchte jedoch das Weite und ließ einen Sachschaden von rund 300 Euro zurück. Hinweise zu dem Verursacher bitte an die Polizeiinspektion Bamberg-Land, Tel. 0951/9129-310.

Sonstiges: Gegen Ausgangssperre verstoßen

Memmelsdorf: Am Freitagabend, gegen 23.00 Uhr, traf in der Filzgasse eine Polizeistreife zwei 40- und 32-jährige Männer an, die sich nicht an die nächtliche Ausgangssperre hielten. Sie erwartet nun eine Bußgeldanzeige nach dem Infektionsschutzgesetz.

