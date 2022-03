Ukrainerinnen und Ukrainer, die aufgrund des Krieges in ihrem Land flüchten und nach Deutschland einreisen, können auch in Bamberg ab sofort kostenlos alle Busse und Bahnen des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) nutzen, so die Stadtwerke Bamberg.

Als Fahrausweis dient ein gültiges Ausweisdokument. Das Angebot wird bundesweit von 600 Verkehrsunternehmen und Verbünden mitgetragen.

Es gilt nicht nur in den Bamberger Stadtbussen, sondern bundesweit für alle Nahverkehrszüge (S-Bahn, Regionalbahn, Regionalexpress, etc.) sowie für alle U-, Straßen-, Stadtbahnen und Busse. Die Regelung gilt bis auf Weiteres und auf Widerruf.