Beliebteste Baby-Namen in Bamberg: Bei der Suche nach einem Namen kann ein Blick auf die Hitlisten hilfreich sein. In Bamberg haben im vergangenen Jahr viele der 2298 Neugeborenen die Namen Ella und Felix bekommen. 2019 waren noch Emma und Ben die am häufigsten vergebenen Namen.

Bei den Mädchen waren 2020 die beliebtesten Vornamen:

Ella Emilia Emma Mia Marie Sophia Leni Lea Lina Mila

Die beliebtesten Vornamen für Jungen im Jahr 2020 in Bamberg waren:

Felix Paul Leon Noah Jonas Ben Emil Lukas Jakob Maximilian

Bamberger Top 10 der Baby-Namen ähnelt der von Deutschland

Deutschlandweit findet man fast die gleichen Namen in der Rangliste, wenn auch in anderer Reihenfolge. Noah und Mia haben Ben und Emma von Platz 1 verdrängt. Die Top 10 der Mädchen ist hier:

Mia Emilia Hannah Emma Sophia Lina Ella Mila Clara Lea

Bei den Vornamen für Jungen sind die Unterschiede größer. Die beliebtesten Namen deutschlandweit waren 2020:

Noah Ben Matteo Finn Leon Elias Paul Henry Luis Felix

Ein Kind kann nicht jeden Vornamen bekommen. Bei welchen Namen wird es eigentlich schwierig - und warum?