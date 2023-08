Bamberg: Beliebter Pub "Kilians" überrascht bei Sandkerwa-Premiere - "weniger Besucher als sonst"

Der am 24. März 2023 eröffnete Irish Pub "Kilian's" in der Dominikanerstraße 5 liegt inmitten des Zentrums der Bamberger Sandkerwa, die von Donnerstag (24. August 2023) bis Montag (28. August 2023) stattfindet.

An Tagen, in denen das Gastro-Personal in der Regel kaum hinterherkommt, machen Manager Sunny Kumar und sein Team einen weniger zufriedenstellenden Umsatz. "Ich habe mich über die Sandkerwa informiert und dachte, es wird rappelvoll. Wir haben mehr Personal eingesetzt und Preise auf der Speisekarte gesenkt", sagt er im Gespräch mit inFranken.de am Samstagabend (26. August 2023). "Aber während der Sandkerwa haben wir weniger Besucher als sonst." Die Gründe glaube er erkannt zu haben.

Bamberger Pub "Kilian's" froh über Regen - das will das Team bei der nächsten Sandkerwa ändern

Die in dunklem Holz gehaltene Einrichtung mit Backsteinen an der Wand sowie humorvolle Malereien und Sprüche verbänden Tradition und Moderne, wie Sunny Kumars Bruder Hunny inFranken.de bereits im März erklärte. Es solle ein Ort der entspannten Zusammenkunft und auch des Feierns sein, so das damalige Ziel. Auf der Speisekarte sind unter anderem über 40 Whiskys aus Irland und anderen Ländern aufgelistet. Regelmäßig findet hier Live-Musik statt - wie auch während der Sandkerwa. "Die Leute lieben diesen Ort, weil es der erste Irish Pub nach Corona in Bamberg ist. Sie sind sehr glücklich", stellt Kumar zufrieden fest.

Inklusive Barhockern fänden etwa 70 Gäste im Innenraum Platz. Im März hatte das Team noch Sitzmöglichkeiten auf der Straße für die warmen Monate geplant. Doch es gebe noch Probleme bei der Beantragung. Auch für das Kerwa-Publikum scheine das "Kilian's" ein Ort zum Hineinsetzen zu sein, könne er beobachten. "Heute regnet es. Wir haben Glück und die Leute sitzen drin. Für nächstes Jahr wollen wir einen Stand nur für Bier beantragen, dann werden wir sehen. Denn die Gäste wollen mit ihren Gläsern draußen stehen", so Sunny Kumars Ausblick.

Die Teilnehmer des Schüler- und Jugendfischerstechens hatten am Nachmittag noch trockene Wetterbedingungen. Die Ufer füllten sich mit Schaulustigen und Spannung war angesagt: Nervenkitzel beim Jugendfischerstechen auf der Sandkerwa - Gewinner bringt Mann in Rage. Weitere Nachrichten aus Bamberg findest du auf unserer Übersichtsseite.