Bamberger Sandkerwa: Nervenkitzel bei Jugendfischerstechen - Gewinner bringt Mann in Rage

Eineinhalb Stunden lang kämpften vier Schüler und vier Jugendliche beim Fischerstechen am Samstagnachmittag (26. August 2023) auf der Bamberger Sandkerwa 2023. Es war das Programmhighlight des Tages und lockte Massen von Schaulustigen an die Ufer. Was du sonst noch auf dem beliebten Volksfest erleben kannst, liest du in unserem großen Überblicksartikel.

Auf etwa zehn Jahre Erfahrung blickt der 18-jährige Jugendgewinner Florian Schnitzbauer aus Schliersee (oberbayerischer Landkreis Miersbach). "Mein Vater hat es 30 oder 40 Jahre lang gemacht und mich immer mitgenommen." Der 18-Jährige gewann auch 2019 beim Schülerfischerstechen und belegte beispielsweise 2016 den zweiten Platz. Dass er als Favorit galt, zeigen nicht nur seine Platzierungen aus den vergangenen Jahren.

"Ich hab auf dich gesetzt!" Zuschauer bangt während Jugendfischerstechen auf der Bamberger Sandkerwa

Kontrahent Rohan Köten machte es Schnitzbauer nicht leicht. Minutenlang versuchten die beiden, einander vom Boot zu stoßen. "Er hat mich fast einmal gehabt, er war schon nicht schlecht", sagt er im Nachhinein gegenüber inFranken.de. Körperlich sei der Sport "sehr anstrengend", auch, wenn es für das Publikum nicht so aussehe. "Vor allem für die Füße, weil man immer in der Hocke ist. Kraft, Ausdauer und viel Training sind schon wichtig."

Hohe Erwartungen hatte nicht nur er an sich selbst, da Gewinnen seine Hauptmotivation für den Sport sei. Vor allem ein Mann im Publikum verfolgte angespannt die Partie. "Ich hab auf dich gesetzt!", schrie er in Richtung des 18-Jährigen, als sich das Boot auf Position brachte. Schnitzbauer entgegnete dem mit einem Lächeln. "Stoß ihn runter!", rief der Mann später, als klar wurde, dass die beiden Kontrahenten länger brauchen würden. Er freute sich lautstark zu früh, als Köten ins Boot zurücktritt. "Jetzt aber", feuerte er Schnitzbauer zum letzten Mal an und ließ mit einem lauten "Jaaa!" alle Menschen von seiner Freude wissen, als Schnitzbauer siegte. Auch später bei seinem Abgang erneut.

Mit dem obligatorischen Sprung in die Regnitz endete für den Oberbayern sein letztes Fischerstechen als Jugendlicher. Wer ins Wasser fällt, muss sich schnell ins Boot retten - vor allem in diesem Jahr eine Herausforderung: "Die Strömung war definitiv stärker als in den letzten Jahren. So ist es schwieriger." Ein Netz im Wasser gebe es beim Fischerstechen nicht, erklärt er. Der Himmel verdunkelte sich anschließend und langanhaltender Regen setzte ein. Wie Wetter-Experte Stefan Ochs vorhersagte, kann es am Samstag (26. August 2023) immer wieder zu Schauern kommen. Der DWD warnte sogar vor starkem Gewitter in Franken. Weitere Nachrichten aus Bamberg findest du in unserem Lokalressort.