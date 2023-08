Am Samstag (26. August 2023) ziehen durch Teile Frankens starke Gewitter, wie der Deutsche Wetterdienst warnt. Durch eine nächtliche Kaltfront und westliche Winde kühlt die Luft im Allgemeinen ab. Tagestemperaturen um etwa 24 Grad werden erreicht, berichtet Stefan Ochs.

Örtlich kommt es am Samstag immer wieder zu Schauern.

DWD warnt: Starke Gewitter am Samstag

Von starkem Gewitter (Stufe 2 von 4) sind am Nachmittag beziehungsweise Abend laut DWD folgende Regionen betroffen:

Kreis Roth

Kreis Weißenburg-Gunzenhausen

Eine Warnung für Dauerregen (Stufe 2 von 4) besteht von Sonntag (27. August 2023) 0 Uhr bis Dienstag (29. August 2023) 18 Uhr hier:

Wunsiedel im Fichtelgebirge

Für den Start in die nächste Woche prognostiziert der Wetterochs für den Süden Bayerns unwetterartige Regenfälle.

Erhebliche Gewittergefahr vor allem im Süden Bayerns

Am Samstagnachmittag und -abend besteht im Süden Bayerns erhebliche Gewittergefahr. Vor allem in Alpennähe sei die Gefahr besonders groß, so der Deutsche Wetterdienst (DWD). Franken soll dagegen weitgehend verschont bleiben. Die Gewitter im Süden kommen mit heftigem Starkregen und orkanartigen Böen. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 20 und 28 Grad. In der Nacht zum Sonntag ziehen die Gewitter nach Osten ab.

Am Sonntag soll es in weiten Teilen des Freistaats regnen. Davon betroffen ist vor allem der Südwesten, in Unterfranken bleibt es überwiegend trocken. Die Höchstwerte liegen zwischen 17 Grad in Schwaben und 24 Grad in Niederbayern.

Regen dominiert das Wetter in Süd- und Ostbayern auch am Montag. Im Nordwesten lockert es auf und bleibt meist trocken. In den Alpentälern kühle 11 Grad in der Spitze. Am Main dagegen Temperaturen von bis zu 20 Grad.

mit dpa

Vorschaubild: © FelixMittermeier/pixabay.com