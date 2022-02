Bamberg vor 1 Stunde

Rodungsarbeiten

Bamberg: Baumrodungen am Spielplatz in der Weißenburgstraße

In Bamberg sollen ab dem 14. Februar mehrere Bäume am Spielplatz in der Weißenburgstraße entfernt werden. Die Pappeln seien "vorgeschädigt und daher bruchgefährdet".