Bambados in Bamberg: Hallenbad und Sauna machen im September wieder auf. "Nach zehnmonatiger Zwangspause öffnet am Mittwoch, 1. September, die Premium-Sauna im Bambados", kündigen die Bamberger Stadtwerke am Mittwoch (18. August 2021) an. Demnach ist die Sauna dann wieder täglich durchgehend von 10 bis 22 Uhr geöffnet. Mit Beginn des neuen Schuljahres am 14. September macht auch das Bambados-Hallenbad seine Türen wieder auf. Dann wird es auch wieder Schwimmkurse für Kinder und Erwachsene geben.

Bambados Bamberg: Keine Online-Buchung vorab notwendig

Anders als in den Freibädern ist im Bambados laut den Stadtwerken keine Vorab-Buchung eines Online-Tickets nötig. Zudem könne auch wieder mit der Geldwertkarte bezahlt werden, mit denen sich Stammkunden Rabatte auf den Eintrittspreis für die Sauna und das Schwimmbad sicherten. Über tagesaktuelle Details zu den Zutrittsregelungen zum Bambados informieren die Stadtwerke auf der Webseite des Schwimmbads.

"Zum Infektionsschutz für Gäste, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen in der Premium-zertifizierten Sauna nur das Dampfbad und die Infrarotkabinen geschlossen bleiben", erklären die Stadtwerke Bamberg. Hingegen seien die 90-Grad-Sauna, die Backofensauna, die Biosauna, die Erdsauna, die finnische Sauna und die Kelosauna gewohnt offen - ebenso der Naturbadeteich und der Außenwhirlpool. "Aufgüsse finden ohne Verwedelungen statt, Sonderveranstaltungen müssen bis auf Weiteres entfallen", heißt es vorab.

Die Fackelmann Therme in Hersbruck ist ebenfalls seit vielen Monaten zu - anfangs wegen Corona, später wegen Bauarbeiten. Nun hat das Warten aber auch hier ein Ende: Am 15. September feiert die Therme ihr Comeback.

Mit dem Start des neuen Schuljahres beginne im Bambados traditionell die Hallenbadsaison. Erster Schwimmtag ist demnach der 14. September. Dann sollen auch wieder Schwimmkurse für Kinder und Erwachsene angeboten werden. Die Stadtwerke empfehlen allen Interessierten, sich auf der Bambados-Homepage für den E-Mail-Newsletter des Schwimmbads anzumelden. Hier erfahren sie als erstes, wann die Kurse stattfinden und wie man sich dafür anmelden kann.

Bambados in Bamberg öffnet wieder: Stammgäste erhalten "besonderes Angebot"

"Zur Wiedereröffnung bietet das Bambados seinen Stammgästen ein besonderes Angebot". kündigen die Stadtwerke an. "Wer im September eine Geldwertkarte kauft oder auflädt, bekommt nicht nur einen höheren Rabatt, sondern zusätzlich auch noch ein flauschiges Bambados-Handtuch geschenkt."

