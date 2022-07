Wie die Stadt Bamberg berichtet, tritt mit der Bekanntgabe des Erörterungstermins zum Planfeststellungsverfahren durch die Regierung von Oberfranken das Großprojekt Bahnausbau im Stadtgebiet Bamberg in eine weitere Phase. Um alle Betroffenen und die gesamte Stadtgesellschaft kontinuierlich über neue Entwicklungen, Termine und wichtige Veränderungen auf dem Laufenden zu halten, bietet die Stadt Bamberg jetzt einen eigenen E-Mail-Newsletter unter dem Titel „Bahnausbau aktuell“ an.

„Wir wollen, dass sich alle Bürgerinnen und Bürger rechtzeitig auf die Entwicklungen und Auswirkungen der anstehenden Projektphasen einstellen und vorbereiten können“, erklärt Oberbürgermeister Andreas Starke. Nach der Bekanntgabe des Erörterungstermins gebe es aber bereits jetzt einen erhöhten Informationsbedarf. „Der Newsletter wird dabei nur ein Baustein eines ganzen Maßnahmenbündels zur Bürgerinformation sein“, so Starke weiter. So hat die Stadt das Internetangebot zum Bahnausbau unter www.stadt.bamberg.de/bahnausbau überarbeitet und aktualisiert. Außerdem ist für die Bauphase ein Weblog geplant, der über den rein informativen Newsletter hinaus auch über Hintergründe und anderes Wissenswertes berichten wird.

Darüber hinaus werden auch „analoge“ Formate angeboten werden, wie etwa im Bürgerlabor in der Hauptwachstraße, eigenen Infoveranstaltungen, Rundgängen oder der Radtour „Bamberg on tour“. „Wir schnüren also ein informatives Paket, damit die Stadtgesellschaft umfassend und verständlich informiert wird“, so Starke, der sich wünscht, „dass der Mailverteiler für unseren Newsletter möglichst groß wird“.

Anmeldung zum Newsletter

Wer den E-Mail-Newsletter „Bahnausbau aktuell“ regelmäßig erhalten möchte, kann direkt das Anmeldemodul unter www.stadt.bamberg.de/bahnausbau („Anmeldung Newsletter“) benutzen.

