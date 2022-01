Bereits im Dezember gab es erste Omikron-Verdachtsfälle in Bamberg, wie wir berichteten.

Aktuell prüft das Gesundheitsamt 71 neue Proben auf die Omikron-Variante, wie die Stadt Bamberg mitteilt.

Die Ergebnisse der Labore stehen noch aus.

Mit Sorge verfolgen Landrat Johann Kalb und Oberbürgermeister Andreas Starke die extremistischen Aktivitäten beim Demonstrationsgeschehen in der Region und wenden sich deshalb mit einem Appell an die Menschen in der Region Bamberg.

Johann Kalb und Andreas Starke teilen in einem gemeinsamen Schreiben mit: "Exakt diese Gefahr sehen wir aktuell auch bei uns: Extremistische Gruppen rufen aktiv zu Protestkundgebungen auf. Sie schließen sich deutlich erkennbar anderen Demonstrationen an und missbrauchen diese ganz gezielt für ihre Propaganda. Wir appellieren deshalb an Sie, liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger: Treten Sie offen und transparent für Ihre Überzeugung ein. Lassen Sie es jedoch nicht zu, dass Ihre berechtigten Sorgen von extremistischen Gruppen für deren Zwecke instrumentalisiert werden."

Neuer Höchststand an Impfungen in der vierten Welle in Bamberg

Mit 1800 Impfungen am Montag, 3. Januar 2022, wurde ein neuer Höchststand in der vierten Welle erreicht.

Rund 50 Menschen sind derzeit mit einer Corona-Infektion in stationärer Behandlung, neun hiervon intensivmedizinisch. Für Besuche in den Kliniken gilt 2G-plus.