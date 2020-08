Bahnstrecke bei Hallstadt voll gesperrt: Strecke Erfurt - Bamberg nur per Bus

Die Bauarbeiten für den Ausbau der Bahnstrecke im Bereich Hallstadt machen laut einer Pressemitteilung der Deutschen Bahn große Fortschritte. Auf dem fünf Kilometer langen Planungsabschnitt wird die bestehende zweigleisige, elektrifizierte Strecke auf vier Gleise erweitert. Darum ist es nötig, für einige Tage von der Bahn auf den Bus umzusteigen. Fernzüge werden umgeleitet.

Konkret wird von Mittwoch, 2. September, 22 Uhr, bis Dienstag, 8. September, 22 Uhr, die Neubaustrecke Berlin - München auf dem Streckenabschnitt Erfurt - Bamberg für den gesamten Zugverkehr gesperrt.

ICE: Zusätzlicher Halt in Würzburg

Die ICE-Züge werden zwischen Erfurt und dem Hauptbahnhof Nürnberg über Würzburg Hauptbahnhof umgeleitet. In Würzburg gibt es daher einen zusätzlichen Halt. Dadurch kommt es zu einer um bis zu 90 Minuten späteren Ankunft in Nürnberg und München bzw. um eine frühere Abfahrt an diesen Bahnhöfen.

Um die Fahrzeitverlängerung von und nach München zu mindern, fahren laut Pressemitteilung ICE-Züge auf der Strecke Berlin-Nürnberg-München, die normalerweise über Augsburg fahren, stattdessen über die schnellere Strecke via Ingolstadt (ohne Halt) und halten somit nicht in Treuchtlingen, Donauwörth, Augsburg, München-Pasing.

Busse statt Regionalzüge

Die Regionalverkehrszüge werden zwischen Bamberg und Coburg bzw. Bamberg und Lichtenfels durch Busse ersetzt, wobei es zu geänderten Abfahrts- und Ankunftszeiten kommt. Die DB bittet die Reisenden, dies zu beachten. Die Fahrradbeförderung ist in den Ersatzbussen nur im Rahmen des verfügbaren Platzes möglich.

Fahrplaninformationen finden die Fahrgäste im Internet unter https://bauinfos.deutschebahn.com/bayern. Alle Fahrplanänderungen sind in der elektronischen Fahrplanauskunft im Internet unter www.bahn.de und an den Fahrkartenautomaten eingearbeitet.

Grund für die Sperrung und die damit verbundene Umleitung sind umfangreiche Bauarbeiten im Bereich Hallstadt. Auf dem fünf Kilometer langen Planungsabschnitt wird die bestehende zweigleisige, elektrifizierte Strecke auf vier Gleise erweitert. Während der Sperre werden laut Bahn unter anderem Gleise verlegt, das Aufstellen von Oberleitungs- und Signalmasten vorbereitet, Kabeltrassen hergestellt und Baustraßen angelegt. Die Eisenbahnüberführung "Gründleinsbach" in Hallstadt wird mit Erde gefüllt. Außerdem werden Arbeiten im Bereich der Leit- und Sicherungstechnik durchgeführt. Auf rund 400 Metern Länge werden Gründungen für neue Lärmschutzwände eingebracht. Es werden Stahlträger zur Gleissicherung in den Boden eingebracht und die zu verlegenden Langschienen bereitgelegt.

Es wird laut

Die Arbeiten finden Tag und Nacht statt. Trotz Einsatz moderner Geräte und Technologien lassen sich Beeinträchtigungen nicht gänzlich vermeiden. Die Deutsche Bahn bittet in einer Pressemitteilung um Verständnis für entstehende Unannehmlichkeiten und Lärmbelästigungen.

Der Abschnitt Hallstadt ist Teil der Schnellfahrstrecke München-Berlin. Sie war mit Fertigstellung der etwa 230 Kilometer langen Neubaustrecken Ebensfeld-Erfurt-Leipzig/Halle (Saale) im VDE 8 Ende 2017 eröffnet worden. Derzeit folgt abschnittsweise der viergleisige Ausbau zwischen Nürnberg und Ebensfeld. Die Geschwindigkeit ab Ebensfeld in Richtung Süden wird durch den Ausbau auf 230 km/h für die Fernbahngleise erhöht, die Kapazität vergrößert.

Weitere Informationen gibt es auf https://www.vde8.de/abschnitt-hallstadtred