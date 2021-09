In der Nacht von Samstag (25. September 2021) auf Sonntag (26. September 2021) wird nördlich von Forchheim eine neue Eisenbahnbrücke über die A73 geschoben. Wie die Deutsche Bahn AG am Donnerstag (16. September 2021) in einer Pressemitteilung berichtet, stellt die 1200 Tonnen schwere Stahlkonstruktion eines der markantesten Bauwerke entlang der DB-Ausbaustrecke von Nürnberg nach Bamberg dar.

Die neue Brücke über die A73 hat eine Gesamtlänge von 92 Metern, ist rund 18 Meter hoch, etwa 13 Meter breit und kostet knapp 10 Millionen Euro. Der Einschub der Brücke erfolgt in der genannten Nacht ab etwa Samstag 18 Uhr bis Sonntag 12 Uhr. Die A73 wird in diesem Zusammenhang zwischen den Anschlussstellen Hirschaid und Forchheim Nord gesperrt. Die Umleitung verläuft über die B505 Anschlussstelle Bamberg-Süd/A3 Anschlussstelle Pommersfelden beziehungsweise über die Bedarfsumleitungen. Zusätzlich werden die Anschlussstelle Buttenheim sowie die PWC-Anlage Regnitztal in Fahrtrichtung Nürnberg für den öffentlichen Verkehr gesperrt.

A73 am letzten Septemberwochenende gesperrt: Eisenbahnbrücke wird eingeschoben

"Der reine Einschubvorgang dauert rund acht Stunden. Im Anschluss daran wird das Bauwerk dann Zentimeter für Zentimeter abgesenkt, bis es auf den Wiederlagern aufliegt. Hierfür ist schweres Gerät vonnöten: Das 1200 Tonnen schwere Bauwerk wird mit sogenannten 'Self-Propelled Modular Transportern' bewegt, das sind Modulfahrzeuge, die eigens dem Transport von sehr großer und sperriger Ladung dienen. Diese bewegen sich mit einer Geschwindigkeit von 0,5 Kilometer pro Stunde. Weiterhin kommen Hebebühnen und Teleskoplader zum Einsatz", erklärt die Bahn den Vorgang.

Bis Ende 2022 wird das Bestandsbauwerk zurückgebaut und eine zweite Brücke westlich der Bahn eingeschoben. Die Fertigstellung der beiden neuen, spektakulären Eisenbahnbrücken ist bis Ende nächsten Jahres geplant.







