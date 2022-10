Neuer Späti in Bamberg : "Ape Inn" in der Langen Straße 13 öffnet seine Türen

Der 24-Stunden-Automatenladen "Ape Inn" ist geöffnet. Der Laden in Bamberg lockt mit einer Besonderheit. Die Inhaber René Schönberger und Marko Pranjković erklären im Gespräch mit inFranken.de die besondere Idee hinter der Eröffnung des Geschäfts.

Update vom 28.10.2022: Neuer 24-Stunden-Automatenladen "Ape Inn" in Bamberg hat geöffnet

Mitte Oktober hat der neue Späti "Ape Inn" in der Langen Straße seine Türen geöffnet, so René Schönberger. Der neue 24-Stunden-Automatenladen habe eine Besonderheit: "Zum einen wollen wir Menschen die Möglichkeit bieten, 24 Stunden am Tag einkaufen zu können. Zum anderen wollen wir sie auf das 'Web3' vorbereiten", erklärt er. Dabei handele es sich um eine Idee, die auf der Blockchain-Technologie basiert und laut Schönberger zukunftsweisend sei.

Interessierte sollen über das komplizierte Thema NFTs, Kryptowährungen und Blockchain aufgeklärt werden. Dies sei bald über QR-Codes, die im Laden aushängen, möglich. Zudem ist gewünscht, dass die Kunden nicht nur mit Bargeld, Bankkarte oder kontaktlos, sondern auch mit Bitcoins, Ethereum und Apecoins (eine Währung der 'Bored Apes') bezahlen können. "Es ist in Planung, doch momentan erscheint es noch nicht rentabel, wenn man für die Transaktion mehr zahlen muss als für die Ware selbst", so Schönberger.

Bier, Wein, antialkoholische Getränke sowie amerikanische Süßigkeiten, Knabberzeug, Wraps und vieles mehr könne im "Ape Inn" erworben werden: "Alles, worauf man nachts so Lust hat", lacht Schönberger. Zudem sollen in Kürze auch Bamberger Biere und "Liebold's Leberkäs" angeboten werden. Eine offizielle Eröffnungsfeier sei für Mitte/Ende November geplant. Das "Ape Inn" sei zudem Teil einer Ladenkette, in Hamburg und Ingolstadt hätten bereits auch Filialen eröffnet, weitere seien ebenfalls in Planung.

Erstmeldung: "Ape Inn" in Bamberg: 24 Stunden geöffnet - das steckt hinter dem Affen-Logo des Kiosks

Bei "Ape Inn" handle es sich um einen "Automaten-Späti" in der Langen Straße, der laut Betreibern rund um die Uhr geöffnet haben soll. "Energydrinks, alkoholfreie Getränke, Wein und Bier sowie Snacks, Sandwiches und Wraps können dort gekauft werden", erklären Schönberger und Pranjković. Zudem biete der Imbiss auch amerikanische Süßigkeiten an, die es so normalerweise nicht im Einzelhandel zu kaufen gebe. Vor Ort sei es den Kunden dann möglich, an zwei Bestellterminals sowohl mit Bargeld als auch kontaktlos zu bezahlen.

Kunden könnten die angebotenen Produkte allerdings auch von zuhause aus über die Webseite des Automaten-Spätis auswählen und die Bestellung dann im Imbiss abholen. Der Name des Spätis lasse sich auf den sogenannten "Bored Ape Yacht Club", eine digitale Kunstsammlung auf Basis der Blockchain-Technologie, zurückführen. "Bei den vom Computer generierten Affenbildern handelt es sich um sogenannte NFTs, jedes Kunstwerk existiert nur einmal und kann nicht geteilt werden", so die Inhaber. "Wir verfolgen mit unserem Ladenkonzept ein ganz bestimmtes Ziel: Die NFT-Technologie soll den Menschen durch den Späti nähergebracht werden", erklären die Späti-Betreiber

Im Zuge dessen sei auch eine Bezahlung mit und Informationsmöglichkeiten über das komplizierte Thema Kryptowährungen in Planung. Die Eröffnung des "Ape Inns" in Bamberg ist für Mitte/Ende Oktober geplant. Die Filiale ist Teil einer Ladenkette, in Hamburg eröffnet der erste "Ape Inn" bereits am Freitag. Schönberger und Pranjković freuen sich: "In Zukunft sind noch weitere ‘Ape Inns‘ in verschiedenen Städten der Republik geplant.“ "Ich besitze ebenfalls einen ’Bored Ape‘, welcher auf dem Logo des Imbisses prangt", erklärt Schönberger.

