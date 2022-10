Budni- Drogeriemärkte in Bamberg und Litzendorf machen zu

Der Drogeriemarkt Budni in der Bamberger Innenstadt schließt überraschend seine Pforten - und auch die Filiale in Litzendorf macht noch in diesem Monat zu. Beide Läden werden von der Firma Massak betrieben, der in der Region Bamberg mehrere Edeka-Supermärkte gehören. Bei den beiden Budni-Märkten handelt es sich um ein von Massak gestartetes Pilotprojekt, das nun sein jähes Ende findet. Für das für Außenstehende unerwartete Aus gibt es gleich mehrere Gründe.

Die zwei Budni-Filialen im Landkreis Bamberg wurden im Mai 2019 eröffnet. "Die Firma Massak ist bei vielen Pilotprojekten unserer Großhandlung Vorreiter und testet auf der Fläche regelmäßig innovative neue Geschäftsmodelle", erklärt Stefanie Schmitt, Pressesprecherin der Edeka Nordbayern-Sachsen-Thüringen Stiftung & Co. KG, am Mittwoch (5. Oktober 2022) inFranken.de.

Die Ursachen für das Budni-Aus sind der Supermarkt-Kette zufolge ökonomischer Natur. "Im Zuge des derzeit wirtschaftlich angespannten Marktumfelds, unter anderen mit zunehmenden Energiekosten, steigenden Mietpreisen und zurückhaltendem Einkaufsverhalten seitens der Kundinnen und Kunden, können die beiden Budni-Märkte in Bamberg und Litzendorf nicht mehr wirtschaftlich betrieben werden", hält Schmitt fest.

"Die Firma Massak gibt daher schweren Herzens das ressourcenaufwändige Pilotprojekt 'Budni' auf." In der Folge werden die beiden Drogeriemärkte im Raum Bamberg Ende Oktober geschlossen. Die knapp 20 Beschäftigten erhalten laut der Edeka-Sprecherin ein neues Jobangebot innerhalb der Firma Massak.

